- В Україні дебютує новий німецький кросовер, який матиме електричну версію

Вкінці квітня в Україні стартують продажі кросовера Opel Mokka, який пропонуватимуть з електричною силовою установкою

В Україні анонсовано чергову автомобільну новинку: вкінці квітня 2021 року в країні стартують продажі нового німецького кросовера – Opel Mokka другого покоління, який матиме також повністю електричну силову установку. Ціни поки не названо, але комплектації вже відомі.

Екстер’єр

Opel Mokka-e

Нова Mokka базується на модульному «візку» від концерну PSA. Кросовер має класичну будову для свого класу:

несучий кузов;

попереду – незалежна підвіска типу «Макферсон»;

позаду – напівзалежна конструкція з балкою.

На всіх колесах автомобіля застосовані дискові гальма (вентильовані спереду), які працюють спільно з ABS, EBD і іншими «фішками».

Модель нового покоління разюче відрізняється від попередника. Представники компанії навіть заявили, що нова Mokka «визначає розвиток дизайну майбутніх автомобілів Opel на 10 років вперед».

Новинка отримала об'єднані під хромованим кантом в єдину деталь фари і радіаторну решітку. Таке оформлення передньої частини стане обов'язковим атрибутом наступних моделей.

Вся оптика світлодіодна вже в базовій версії. А за доплату вона може бути навіть матричною. Дах в новому виканні став «купеподібним». П'яті двері зверху прикриті немаленьким спойлером.

Крім того, кросовер має ефектне двоколірне забарвлення кузова: в контрастний колір пофарбовані не тільки стійки і дах, а й капот з радіаторною решіткою.

Змінилися і габарити: кузов покоротшав на 125 міліметрів. А відстань між осями збільшилася на символічні два міліметри. Передній звис зменшився на 61 міліметр, задній - на 66 міліметрів. Обсяг багажника під полицею дорівнює 350 літрам.

Інтер’єр

Opel Mokka-e

Салон виконаний в мінімалістичному стилі. Mokka нового покоління отримала повністю цифровий кокпіт, який складається з двох екранів:

12-дюймової віртуальної панелі приладів;

7 або 10-дюймового (в залежності від комплектації) дисплея мультимедійної системи.

Матеріали в салоні стали кращої якості. В більш дорогих версіях поєднуються шкіра і алькантара, розбавлені чорними лакованими вставками.

У списку обладнання заявлені бездротова зарядка, водійське крісло з функцією масажу, адаптивні світлодіодні матричні фари, круїз-контроль, система моніторингу рядності руху і камера заднього виду з кутом огляду 180 градусів.

Серед приємних сюрпризів – до стандартно оснащення увійшла мультимедійна система з голосовим керуванням. Смартфон можна можна підключати через Apple CarPlay або Android Auto.

Місткість

Opel Mokka

Формально салон Opel Mokka другого покоління має п’ять місць. Але, судячи з усього, на ділі найбільш комфортно тут буде чотирьом.

Спереду встановлені крісла з добре вираженими валиками бічної підтримки, широкими діапазонами регулювань і підігрівом. Ззаду – комфортабельний диван з мінімальною кількістю зручностей.

Багажник кросовера має правильні форми і цілком непоганий об’єм – 350 літрів в звичайному стані. Другий ряд сидінь складається двома асиметричними частинами в абсолютно рівну площадку, збільшуючи місткість вантажного відділення більш ніж у два рази.

Характеристики

Opel Mokka-e

Для новинки пропонується два 1,2-літрові бензинові двигуни з різним рівнем потужності і крутного моменту:

100 кінських сил та 205 Нм;

130 кінських сил та 230 Нм.

Двигуни можуть працювати з 6-ступінчатою «механікою» або 8-ступінчатим «автоматом».

Також буде доступна повністю електрична версія – Opel Mokka-e. Електромобіль укомплектовано електричним мотором потужністю 136 кінських сил. Двигун живиться від батареї ємністю 50 кіловат-годин. Вона забезпечує електрокару запас ходу на рівні 325 кілометрів за циклом WLTP.

Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 кілометрів на годину. На підзарядку до 80% знадобиться приблизно півгодини (за умови використання потужної зарядної станції).

Opel дає гарантію на батарею на 8 років або 160 тисяч кілометрів.

За замовчуванням автомобіль забезпечується бортовим зарядним пристроєм потужністю 11 кіловат-годин.

Оснащення

Opel Mokka

До списку базового оснащення Opel Mokka в Україні увійде:

системи ABS і ESP;

круїз-контроль;

шість подушок безпеки;

розпізнавання дорожніх знаків;

стеження за рядністю;

кондиціонер;

камера заднього виду;

підігрів передніх сидінь;

7-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи;

світлодіодні фари головного світла;

16-дюймові колісні диски.

А в топовій версії кросовер матиме адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, систему утримання в смузі, матричні світлодіодні фари, цифрову панель приладів з 12-дюймовим дисплеєм, і мультимедійний комплекс з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.