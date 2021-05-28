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    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик

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    Jeep&nbsp;Wrangler 4xe - В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
    Jeep Wrangler 4xe
    Фото: Jeep

    Jeep презентував європейську версію гібридного позашляховика Wrangler, яка у найближчому може з’явитися й в Україні

    В Україні може з’явитися електрифікована версія культового позашляховика. Jeep презентував європейську версію гібридного Wrangler – 4xe, який має всі шанси добратися до українського ринку.

    Якщо це дійсно станеться, це буде перший гібридний позашляховик в Україні.

    Зовнішні гібридний Wrangler відрізняється від звичної моделі з двигуном внутрішнього згоряння лише декоративними елементами в синьому кольорі.

    До складу силової установки входять:

    • 2-літровий бензиновий турбодвигун;
    • пара мотор-генераторів;
    • 8-діапазонний «автомат».

    Для позашляховика заявлені:

    система повного приводу, диференціали з електроприводом блокування, диференціал підвищеного тертя і стабілізатор поперечної стійкості з електроприводом від'єднання.

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    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик

    Європейцям запропонують на вибір три версії: Sahara, Rubicon і ювілейну 80th Anniversary, присвячену 80-річчю американської марки.

    Wrangler 4xe може оснащуватися:

    • 8,4-дюймовим екраном мультимедійної системи;
    • аудіосистемою Alpine з дев'ятьма динаміками і сабвуфером;
    • системою контролю сліпих зон;
    • системою курсової стійкості;
    • асистентом паркування;
    • безключовим доступом в салон і дистанційним запуском двигуна;
    • адаптивним круїз -контролем.

    Ціни на Jeep Wrangler 4xe для Європи поки не оголошені.

    Теги: Jeep Wrangler
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    В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик