В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик

Jeep презентував європейську версію гібридного позашляховика Wrangler, яка у найближчому може з’явитися й в Україні

В Україні може з’явитися електрифікована версія культового позашляховика. Jeep презентував європейську версію гібридного Wrangler – 4xe, який має всі шанси добратися до українського ринку.

Якщо це дійсно станеться, це буде перший гібридний позашляховик в Україні.

Зовнішні гібридний Wrangler відрізняється від звичної моделі з двигуном внутрішнього згоряння лише декоративними елементами в синьому кольорі.

До складу силової установки входять:

2-літровий бензиновий турбодвигун;

пара мотор-генераторів;

8-діапазонний «автомат».

Для позашляховика заявлені:

система повного приводу, диференціали з електроприводом блокування, диференціал підвищеного тертя і стабілізатор поперечної стійкості з електроприводом від'єднання.

Європейцям запропонують на вибір три версії: Sahara, Rubicon і ювілейну 80th Anniversary, присвячену 80-річчю американської марки.

Wrangler 4xe може оснащуватися:

8,4-дюймовим екраном мультимедійної системи;

аудіосистемою Alpine з дев'ятьма динаміками і сабвуфером;

системою контролю сліпих зон;

системою курсової стійкості;

асистентом паркування;

безключовим доступом в салон і дистанційним запуском двигуна;

адаптивним круїз -контролем.

Ціни на Jeep Wrangler 4xe для Європи поки не оголошені.