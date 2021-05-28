В Україні може з’явитися перший гібридний позашляховик
Jeep презентував європейську версію гібридного позашляховика Wrangler, яка у найближчому може з’явитися й в Україні
В Україні може з’явитися електрифікована версія культового позашляховика. Jeep презентував європейську версію гібридного Wrangler – 4xe, який має всі шанси добратися до українського ринку.
Якщо це дійсно станеться, це буде перший гібридний позашляховик в Україні.
Зовнішні гібридний Wrangler відрізняється від звичної моделі з двигуном внутрішнього згоряння лише декоративними елементами в синьому кольорі.
До складу силової установки входять:
- 2-літровий бензиновий турбодвигун;
- пара мотор-генераторів;
- 8-діапазонний «автомат».
Для позашляховика заявлені:
система повного приводу, диференціали з електроприводом блокування, диференціал підвищеного тертя і стабілізатор поперечної стійкості з електроприводом від'єднання.
Європейцям запропонують на вибір три версії: Sahara, Rubicon і ювілейну 80th Anniversary, присвячену 80-річчю американської марки.
Wrangler 4xe може оснащуватися:
- 8,4-дюймовим екраном мультимедійної системи;
- аудіосистемою Alpine з дев'ятьма динаміками і сабвуфером;
- системою контролю сліпих зон;
- системою курсової стійкості;
- асистентом паркування;
- безключовим доступом в салон і дистанційним запуском двигуна;
- адаптивним круїз -контролем.
Ціни на Jeep Wrangler 4xe для Європи поки не оголошені.