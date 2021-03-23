В Україні стартують продажі найпотужнішого кросовера Toyota

Компанія привезе в Україну Toyota RAV4 Prime – найпотужніший та найшвидший кросовер в модельній лінійці компанії

В Україні стартують продажі першої моделі Toyota, яку можна заряджати від розетки. Мова йде про нову модифікацію RAV4, яка отримала позначку Prime. Про це повідомило місцеве представництво японського бренду.

Toyota RAV4 Prime дебютувала в 2019 році. В компанії новинку назвали найбільш економічною версією кросовера. Без заправки автомобіль здатний проїхати 1,3 тисячі кілометрів.

Заявлений пробіг виключно на електриці – 95 кілометрів.

У рух гібрид призводить силова установка на базі 2,5-літрового бензинового двигуна і електромотора.

Сумарно гібридна силова установка видає більше 300 кінських сил, яка здатна розігнати кросовер до 100 кілометрів на годину за шість секунд. Це найшвидший кросовер в модельній лінійці японців.

Toyota RAV4 Prime

RAV4 Prime здатний не тільки підзаряджатися від звичайної розетки, а й сам виступає в ролі джерела енергії. Від нього можна живити побутові прилади потужністю до 1,5 кіловат з напругою 100 вольт.

До списку оснащення входять система E-Four electric 4WD, яка дозволяє перерозподіляти крутний момент між усіма чотирма колесами кросовера, а також клімат-контроль, яким можна керувати за допомогою програми на смартфоні.

Зовні гібрид з зарядкою відрізняється від стандартної моделі логотипом Toyota з блакитним фоном, додатковим люком для зарядки і іншим малюнком решітки радіатора.