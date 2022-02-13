В'єтнамці створили Бетмобіль із броньованими панелями, максимальною швидкістю 104 км/год та електродвигуном

В'єтнамські інженери на чолі з художником Нгуєном Дака Чунгом створили електричний Бетмобіль, надихнувшись транспортним засобом Tumbler із трилогії Крістофера Нолана.

Новинку розробляли протягом понад двох років. Головний інженер заявляє, що новий Бетмобіль є повністю боєздатним транспортним засобом. Корпус виготовлений зі сталі та має броньовані панелі. Також у конструкції використовуються композитні матеріали, АБС-пластик та вуглецеве волокно.

За словами інженерів, частина деталей для Бетмобіля була надрукована на 3D-принтер, а деякі були розроблені вручну. Маса транспортного засобу становить 600 кг. Він працює на літій-іонних батареях і може розвивати швидкість до 104 км/год.

Бетмобіль обладнаний гідравлічними дверима та камерами з кутом огляду майже 360 градусів. Габаритні розміри склали 3,7 x 2,4 x 1,3 мм. Транспортний засіб розрахований на двох осіб.

Побачити новинку можна у галереї VAN DARYL у В'єтнамі. Щобільше, інженери планують продавати електромобіль, але ціна наразі не уточнюється.