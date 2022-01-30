Volkswagen Golf залишився найпопулярнішою моделлю в Європі

Найбільш продаваним в Європі автомобілем у 2021 році став Volkswagen Golf

За підсумками 2021 року найбільш продаваним в Європі автомобілем став Volkswagen Golf з показником 205 408 проданих одиниць авто (-27,9 відсотків). Про це свідчать дані JATO Dynamics.

На другому рядку рейтингу розмістився Peugeot 208, чиї продажі склали 196 869 екземплярів (-1,1 відсоток).

Третє місце у румунської Dacia Sandero. Продажі цієї моделі зросли на 16,9 відсотків – до 196 792 машин.

На четвертому рядку – Renault Clio, на якому зупинили свій вибір 196 243 європейських покупців (-21,1 відсотка).

Замикає топ-5 Peugeot 2008 з показником 194 653 одиниць авто (+24,4%).

Також до «десятки» найпопулярніших моделей Європи увійшли: Volkswagen T-Roc (186 644 одиниць авто, +17,1 відсотка), Toyota Yaris (182 590 машин, +1,3 відсотка), Opel/Vauxhall Corsa (180 643 екземплярів, -8,7 відсотків), Fiat 500 (174 739 машин, +24 відсотки) та Citroen C3 (159 302 одиниць авто, +7 відсотків).

Нагадаємо, в Україні у 2021 році бестселером серед нових авто став кросовер Kia Sportage з показником 7124 проданих машин.