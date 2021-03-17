Як виглядає справжній поліцейський позашляховик

Американці показали оновлений поліцейський пікап Ford F-150 Police Responder

Американці показали патрульний позашляховик, про який українські поліцейські можуть лише мріяти. Компанія Ford продемонструвала оновлену версію F-150 Police Responder.

У поліцейського F-150 знімна передня консоль, завдяки чому його тепер легше оснастити спеціальним обладнанням під конкретні потреби поліції.

Також передбачена система, яка дозволяє вийняти ключ із машини, не вимикаючи при цьому проблискові маячки і сирену. Крім того, з'явилася можливість примусового відключення системи екстреного гальмування, що полегшить переслідування злочинців.

Серед іншого обладнання – крісла підвищеного комфорту, в спинки яких вставлені спеціальні пластини, що захищають поліцейських від нападу ззаду.