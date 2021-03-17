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    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик

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    Ford F-150 Police Responder - Як виглядає справжній поліцейський позашляховик
    Ford F-150 Police Responder

    Американці показали оновлений поліцейський пікап Ford F-150 Police Responder

    Американці показали патрульний позашляховик, про який українські поліцейські можуть лише мріяти. Компанія Ford продемонструвала оновлену версію F-150 Police Responder.

    У поліцейського F-150 знімна передня консоль, завдяки чому його тепер легше оснастити спеціальним обладнанням під конкретні потреби поліції.

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    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик
    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик
    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик
    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик
    Як виглядає справжній поліцейський позашляховик

    Також передбачена система, яка дозволяє вийняти ключ із машини, не вимикаючи при цьому проблискові маячки і сирену. Крім того, з'явилася можливість примусового відключення системи екстреного гальмування, що полегшить переслідування злочинців.

    Серед іншого обладнання – крісла підвищеного комфорту, в спинки яких вставлені спеціальні пластини, що захищають поліцейських від нападу ззаду.

    Теги: Ford F-150
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