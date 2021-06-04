  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні будуть нові дорожні знаки - В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям
    В Україні будуть нові дорожні знаки
    Фото з відкритих джерел

    Нові дорожні знаки з’являться на дорогах вже цієї осені

    Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні». Про це повідомляє «Укравтодор».

    Будуть запроваджені нові дорожні знаки та таблички:

    • «Автозаправні/Електрозарядні станції»;
    • «Місце для зарядки електромобілів»;
    • «Платна дорога»;
    • «Кінець платної дороги».

    Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

    Нові дорожні знаки в Україні
    Нові дорожні знаки в Україні

    Крім цього додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

    Зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури. Діючі буде доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

    Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

    Теги: дороги Укравтодор безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям