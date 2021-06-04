В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям
Нові дорожні знаки з’являться на дорогах вже цієї осені
Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні». Про це повідомляє «Укравтодор».
Будуть запроваджені нові дорожні знаки та таблички:
- «Автозаправні/Електрозарядні станції»;
- «Місце для зарядки електромобілів»;
- «Платна дорога»;
- «Кінець платної дороги».
Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім цього додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури. Діючі буде доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.
Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.