В Україні зміняться дорожні знаки. Що треба знати водіям

В Україні будуть нові дорожні знаки

Нові дорожні знаки з’являться на дорогах вже цієї осені

Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні». Про це повідомляє «Укравтодор».

Будуть запроваджені нові дорожні знаки та таблички:

«Автозаправні/Електрозарядні станції»;

«Місце для зарядки електромобілів»;

«Платна дорога»;

«Кінець платної дороги».

Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Нові дорожні знаки в Україні

Крім цього додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури. Діючі буде доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.