- Які нові електромобілі можна купити менш ніж за 10 тисяч євро

Новий електромобіль можна купити менш ніж за 10 тисяч євро. Але це буде не повноцінний автомобіль на кожен день

Дешевий електромобіль – мрія багатьох з тих, хто хоче економити на пальному. І це цілком зрозуміле питання. Адже ціни на бензин та дизель постійно зростають. Тож перейти на більш дешеву електрику – бажання логічне.

Проте тут постає інша проблема – ціна самого електромобіля. Електричні моделі коштують помітно дорожче свої «побратимів» з ДВЗ. Звісно, що можна купити вживаний екземпляр. Але не всі готові їздити на «секонд-хенді».

Чи є вихід з цієї ситуації? Відповідь залежить від того, чого ви чекаєте від автомобіля в цілому. Якщо ви готові миритися з компактним електромобілем з невеликим пробігом та маленьким мотором, то ви зможете знайти електрокар, який коштуватиме дешевше ніж 10 тисяч євро.

«Главком.Техно» знайшов для вас декілька таких моделей. Нажаль, жодна з цих моделей не продається в Україні офіційно. Але у сучасному світі неважко замовити будь-яку машину.

Citroen Ami

Citroen Ami

Влітку 2020 року в Європі стартували продажі маленького електрокару від Citroen, який називається Ami. У Франції за малюка просять близько 7 тисяч євро.

На європейському ринку електрокар класифікується як «мотоколяска». А це означає, що для управління нею не потрібно водійське посвідчення.

Під підлогою машини встановлена батарея на 5,5 кіловат-години, яка живить один електромотор. З ним Ami розганяється до максимальних 42 кілометрів на годину і проїжджає без підзарядки близько 75 кілометрів.

Зарядка акумулятора від побутової розетки займає три години.

У салоні – два крісла. Також нещодавно Citroen презентував версію Ami для малого бізнесу. Такий електромобіль має лише одне крісло. Місце пасажирського сидіння займає вантажний відсік.

Роль мультимедіа виконує смартфон.

Citroen позиціонує Ami як практичне рішення для коротких поїздок в межах міста і альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам і громадському транспорту «за розумною ціною». Можливо, для когось це так і є.

FreZe

FreZe

Балтійські компанії – латвійська Dartz Motorz та литовська Nikrob UAB – сертифікували в Європі новий бюджетний електрокар. Його будуть продавати під назвою FreZe. Це модернізована версія китайського електромобіля Wuling Hongguang MINI EV

Чотиримісний автомобіль довжиною менш ніж три метри. Модель оснащено елетричним двигуном потужністю всього 20 кінських сил.

Детальних характеристик FreZe Nikrob EV поки немає. На даний момент відомо, що максимальна швидкість електрокара становить 105 кілометрів на годину, а запас ходу без підзарядки акумуляторів перевищує 200 кілометрів.

Стартова вартість новинки – 9999 євро. Тобто, хоч і формально, але електромобіль таки коштує менше 10 тисяч. Електромобіль позиціонується як найдоступніший електрокар в Європі. Хоча, враховуючи Citroen Ami, ми розуміємо, що це не так.

Elaris Finn

Elaris Finn

Ще один недорогий електромобіль, який можна знайти в Європі, це компактний Elaris Finn. За габаритами він нагадує Smart ForTwo.

Салон розрахований на двох пасажирів. Об'єм багажного відсіку складає 277 літрів. В оснащення входять:

мультимедійна система з 12,3-дюймовим екраном і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto;

клімат-контроль;

круїз-контроль;

дві подушки безпеки;

системи ESP і ABS.

У рух електромобіль призводить одномоторна силова установка потужністю 48 кінських сил, що дозволяє розвивати максимальну швидкість до 115 км/год.

Запас ходу в 265 км забезпечує акумуляторна батарея ємністю 35 кіловат-годин.

Спочатку на ринок вийде топова версія моделі, вартість якої стартує від 13 тисяч доларів. Пізніше виробник запропонує бюджетну модифікацію за 9 500 доларів.

У європейських дилерів автомобіль має з’явитися до кінця 2021 року.

ORA R1

ORA R1

ORA R1 – це проект китайської Great Wall, яка в Україні зараз представлена одним зі своїх брендів – Haval. Коштує такий електромобіль менш ніж 9 тисяч доларів.

R1 – передньопривідний хетчбек. На передній осі встановлено електромотор з віддачею 48 кінських сил і 125 Нм. Максимальна швидкість – 102 кілометри на годину, а розгін з місця до 50 км/год займає 5,6 секунд.

Батарея розташована під підлогою салону. Можна вибрати варіанти ємністю 30,7 або 33 кіловат-години. Паспортний пробіг на одній зарядці за циклом NEDC – 310 або 351 км відповідно.

У стандартну комплектацію входить зарядний пристрій потужністю 3,3 кіловата, яке може зарядити електромобіль приблизно за 10 годин. За доплату китайці пропонують зарядку на 6,6 кВт, яка дозволить «заправитися» вдвічі швидше.

Baojun E200

Baojun E200

Baojun E200 випускають на спільному китайсько-американському підприємстві. Один із співвласників підприємства – концерн General Motors. Вартість електромобіля – близько 7 тисяч доларів.

Новинка є другим електромобілем в модельному ряду компанії. Електричний хетчбек відрізняється оригінальним кузовом, збільшеним запасом ходу і більш досконалим технічним наповненням.

Дизайнери намагалися максимально відійти від звичних традиційних рішень. Результат вийшов вельми незвичайним: електромобіль отримав дворядну світлотехніку, квадратні колісні арки і приладову панель, схожу на блок управління космічним кораблем.

На одній зарядці E200 здатний подолати 210-270 км.

XEV YoYo

XEV YoYo

Разробкою YoYo займається китайський стартап XEV. Гроші на проект збирали на спеціальному майданчику для стартапів – Kickstarter.

Вартість електромобіля – менше 7 тисяч доларів.

Конструкція «ЙоЙо» максимально проста і складається з 57 окремих елементів. При цьому незважаючи на розміри, автори проекту обіцяють «комфорт і для витонченої балерини, і для регбіста».

Електрокар оснастять мотором з віддачею 7,5 кіловата (пікова – 22 кіловат), а також батареєю на 9,2 кіловат-години. Без підзарядки YoYo проїде до 150 кілометрів. А його максимальна швидкість – 150 кілометрів на годину.

Всі деталі новинки за винятком шасі, стекол, шин і силової установки будуть надруковані на 3D-принтері. Використання друкованих панелей в майбутньому дозволить запропонувати покупцям бібліотеку нових деталей, за рахунок яких можна буде змінити зовнішність автомобіля або відремонтувати пошкоджені елементи.

YoYo буде відповідати європейським нормам безпеки: отримає захисні бруси спереду, ззаду і в дверях, захист від перекидання, подушку безпеки водія і АБС.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»