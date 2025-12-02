Смілянський розпродає «раритетний» автопарк «Укрпошти»

Загалом за час аукціону буде продано 716 авто, які належать «Укрпошті»

Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тис. км

«Укрпошта» розпочала аукціони з продажу старих автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

За словами Смілянського, загалом буде продано 716 авто «від музейних раритетів до рекордсменів пробігу, кожне з яких несе свою історію мільйонів кілометрів».

«Розпродаж за принципом «один регіон – один лот»: у середньому кожна область передає на торги близько трьох десятків машин. Найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні – 73 одиниці. Найменше в Донецькому, де до аукціону потраплять лише чотири автівки», – каже він.

Як зазначив очільник «Укрпошта», найстаріша автівка у списку – ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини. Наймолодший Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тис. км. Усього 28 машин належать до епохи до 1991 року, а 654 це моделі радянського чи російського виробництва: ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи.

Найстаріша автівка у списку – ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини фото: Ігор Смілянський

Смілянський наголосив, що найбільш витривалим автомобілем на торгах є Volvo FH 12 із Києва. Автівка пройшла 2,9 млн км, що за словами гендиректора, майже чотири дороги до Місяця і назад.

«Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тис. км, а фізичний знос сягає 96%. Це транспорт, який тримався більше на характері, ніж на техніці, і саме тому кожен лот має власний шарм», – додав він.

Гендиректор «Укрпошти» додав, що подібні аукціони допомагають зменшити витрати на зберігання майна, а також отримати кошти на відновлення автопарку. «Чи це остання партія розставання з «совком»? Ні, ще буде остання, десь 250 машин, і тоді вже ми нарешті вивільнимо наші гаражі від свідків минулого. Але це трохи згодом», – підсумував Смілянський.

До слова, російські війська атакували один із підрозділів «Укрпошти» поблизу села Широка Балка на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждав водій поштового автомобіля Олександр.