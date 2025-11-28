Новий рекорд Гіннеса. Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці

Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці

Китайський мінівен Geely Galaxy V900 встановив незвичайний світовий рекорд: у його салоні помістилося 42 особи. Таким чином, у Geely Galaxy V900 вдалося вмістити цілий танцювальний ансамбль. Про це повідомляє сайт CarNewsChina, пише «Главком»

Для встановлення досягнення було залучено 42 китайські танцівниці. При цьому спеціально обирали учасниць зростом не вище 170 см. Рекорд був одразу ж зафіксований представниками Книги рекордів Гіннеса.

Новий Geely Galaxy V900 лише трохи перевершив попередній рекорд, встановлений кросовером Toyota RAV4 у 2015 році, в який тоді помістилася 41 особа.

Мінівен Geely Galaxy V900 має довжину 5360 мм та ширину 1998 мм. Автомобіль доступний у версіях на 6-8 місць, а його розробники стверджують, що він має найпросторіший салон у своєму класі.

До слова, Китай з високою ймовірністю збереже статус найбільшого у світі експортера автомобілів за підсумками 2025 року, закріпивши це звання третій рік поспіль. Успіх значною мірою зумовлений бумом на ринку електромобілів (EV) та агресивним зростанням продажів у Європі.