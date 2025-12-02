Українці купили рекордну кількість нових авто у листопаді. Яка марка лідирувала
У листопаді українці встановили найбільший рекорд останні за 14 місяці
У листопаді 2025 року українці купили 8,3 тисяч нових легкових авто, що більше на 58%, у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укравтопром.
В Укравтопромі заявили, що відповідний результат є рекордним за останні 14 місяців. У жовтні 2025 року попит на нові авто серед українців зріс на 6%. А найпопулярнішою машиною стала китайська марка авто BYD.
До ТОП-10 листопада потрапили:
- Byd – 1615 од.
- Toyota – 859 од.
- Volkswagen – 798 од.
- Renault – 577 од.
- Skoda – 561 од.
- Zeekr – 397 од.
- Hyundai – 363 од.
- Honda – 341 од.
- Bmw – 239 од.
- Audi – 239 од.
Відомо, що бестселером листопада став RENAULT Duster. Всього в Україні з початку року було продано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.
Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто.
Повідомлялося, що Китай з високою ймовірністю збереже статус найбільшого у світі експортера автомобілів за підсумками 2025 року, закріпивши це звання третій рік поспіль. Успіх значною мірою зумовлений бумом на ринку електромобілів (EV) та агресивним зростанням продажів у Європі. За даними місцевого видання Yicai, Китай вперше випередив Японію за цим показником у 2023 році. Ключовим фактором, що забезпечує Китаю лідерство, є сектор електромобілів.
