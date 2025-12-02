Головна Техно Авто
Українці купили рекордну кількість нових авто у листопаді. Яка марка лідирувала

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці купили рекордну кількість нових авто у листопаді. Яка марка лідирувала
Найпопулярніша машина серед попиту українських покупців стала китайська марка авто BYD
фото: auto.24tv.ua

У листопаді українці встановили найбільший рекорд останні за 14 місяці

У листопаді 2025 року українці купили 8,3 тисяч нових легкових авто, що більше на 58%, у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укравтопром.

В Укравтопромі заявили, що відповідний результат є рекордним за останні 14 місяців. У жовтні 2025 року попит на нові авто серед українців зріс на 6%. А найпопулярнішою машиною стала китайська марка авто BYD.

До ТОП-10 листопада потрапили:

  • Byd – 1615 од.
  • Toyota – 859 од.
  • Volkswagen – 798 од.
  • Renault – 577 од.
  • Skoda – 561 од.
  • Zeekr – 397 од.
  • Hyundai – 363 од.
  • Honda – 341 од.
  • Bmw – 239 од.
  • Audi – 239 од.

Відомо, що бестселером листопада став RENAULT Duster. Всього в Україні з початку року було продано 68,9 тис. нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто. 

Повідомлялося, що Китай з високою ймовірністю збереже статус найбільшого у світі експортера автомобілів за підсумками 2025 року, закріпивши це звання третій рік поспіль. Успіх значною мірою зумовлений бумом на ринку електромобілів (EV) та агресивним зростанням продажів у Європі. За даними місцевого видання Yicai, Китай вперше випередив Японію за цим показником у 2023 році. Ключовим фактором, що забезпечує Китаю лідерство, є сектор електромобілів.

авторинок автомобіль українці

