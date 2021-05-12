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    Економіка та фінанси

    Зростання цін на бензин прискорилось: скільки коштує пальне на АЗС

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    Cередня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,33 гривень за літр - Зростання цін на бензин прискорилось: скільки коштує пальне на АЗС
    Cередня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,33 гривень за літр
    Фото з відкритих джерел

    Бензин продовжує дорожчати

    11 травня 2021 року роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні зросли порівняно з попереднім торговим днем. Автогаз подешевшав на 1 копійку. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

    За даними моніторингу, середня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,33 гривень за літр (+0,24 гривень), на бензин А-95 – 29,34 гривень за літр (+0,24 гривень), на дизельне пальне – 28,29 гривень за літр(+0,00 гривень), на автогаз – 15,76 гривень за літр (-0,01 гривень).

    Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнено бензином марок А-92 та А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

    Як повідомлялося, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість пального зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 70 копійок за літр.

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    Теги: бензин ціни АЗС пальне дизельне пальне
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