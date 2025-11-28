Головна Техно Авто
search button user button menu button

«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів
фото з відкритих джерел

Чинна сертифікація вживаних автомобілів, які були завезені в Україну не має аналогів у ЄС

В Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто. Про це він повідомив у інтерв’ю ЦТС, пише «Главком».

«Великий напрямок, який буде для України непростим політично - це впровадження обов’язкового технічного контролю. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто», – зазначив заступник міністра.

Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів, для європейських країн це є обов’язковою умовою. Однак найближчим часом в Україні планують запровадити придорожній технічний контроль. Заявки цьому прикордонники зможуть зупиняти на дорозі авто та повністю перевіряти його технічний стан. «Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити», – зазначив Сергій Деркач.

Також у Міністерстві розвитку громад і територій вже працюють над новим законопроєктом, що передбачає новий підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які були завезені в Україну.

Заступник міністра пояснив, що чинна сертифікація є неефективною, за якою може спостерігатися корупція. До того ж такий підхід не притаманний ЄС. «Будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів», – заявив політик.

Раніше «Главком» писав про те, що Львів запроваджує безплатне паркування для ветеранів. Ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. За словами міського голови, кількість ветеранів у Львівській громаді у 16 разів більша, ніж кількість паркомісць.

Повідомлялося, що Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами.

Читайте також:

Теги: реформа автомобіль транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У жовтні українці придбали на 14 % авто більше, у порівнянні з вереснем 2025 року
Українці встановили рекорд із купівлі нових автомобілів: список найпопулярніших брендів
3 листопада, 14:27
Червоні покажчики повороту можуть стати причною ДТП
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
7 листопада, 14:34
Асоціація споживачів Нідерландів підтримала судовий позов
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
11 листопада, 09:55
АТ «НАЕК «Енергоатом» замовила в ТОВ «Олімп Мотор» легкових автомобілів загальною сумою на 6,81 млн грн
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
21 листопада, 11:46
Китайський гібрид Hongqi HS6 PHEV побив рекорд, подолавши шлях у 2327 км
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
11 листопада, 14:18
Андрій Хоркавий, засновник компанії KLR Bus
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи promo
17 листопада, 15:25
Трамп анонсував заходи США проти венесуельських наркоторговців на суші
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:43
Потяги у Європі стануть швидшими
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
6 листопада, 09:00
Виплати на дитину не переглядалися понад десять років, за цей час народжуваність скоротилася майже втричі
50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід? Соціум
24 листопада, 13:20

Авто

«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
Новий рекорд Гіннеса. Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці
Новий рекорд Гіннеса. Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці
В Одесі введено нову систему на світлофорах
В Одесі введено нову систему на світлофорах
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Китай встановив автомобільний рекорд
Китай встановив автомобільний рекорд
Світові автомобільні гіганти масово тікають із Китаю в іншу країну
Світові автомобільні гіганти масово тікають із Китаю в іншу країну

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua