«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу

Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів

Чинна сертифікація вживаних автомобілів, які були завезені в Україну не має аналогів у ЄС

В Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто. Про це він повідомив у інтерв’ю ЦТС, пише «Главком».

«Великий напрямок, який буде для України непростим політично - це впровадження обов’язкового технічного контролю. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто», – зазначив заступник міністра.

Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів, для європейських країн це є обов’язковою умовою. Однак найближчим часом в Україні планують запровадити придорожній технічний контроль. Заявки цьому прикордонники зможуть зупиняти на дорозі авто та повністю перевіряти його технічний стан. «Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити», – зазначив Сергій Деркач.

Також у Міністерстві розвитку громад і територій вже працюють над новим законопроєктом, що передбачає новий підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які були завезені в Україну.

Заступник міністра пояснив, що чинна сертифікація є неефективною, за якою може спостерігатися корупція. До того ж такий підхід не притаманний ЄС. «Будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів», – заявив політик.

Раніше «Главком» писав про те, що Львів запроваджує безплатне паркування для ветеранів. Ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. За словами міського голови, кількість ветеранів у Львівській громаді у 16 разів більша, ніж кількість паркомісць.

Повідомлялося, що Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами.