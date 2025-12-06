Росіяни показали нові моделі «Волги»: виявилося, це копії китайської Geely (фото)

У Росії розпочався процес сертифікації нових вітчизняних авто, що насправді є перелицьованими моделями Geely з Китаю

Компанія «Нижегородські Легкові Автомобілі» отримала декларації відповідності на три моделі – седан Volga C50 і кросовери K40 і K50. Усі вони будуть побудовані на базі китайських автомобілів Geely. Про це повідомляє «Главком».

Під назвою Volga K40, найімовірніше, буде продаватися Geely Atlas четвертого покоління, який не представлений в Росії. Що стосується Volga C50 і K50, то за цими індексами ховаються Geely Preface і Geely Monjaro.

Офіційного підтвердження того, що Geely бере участь у проєкті з відродження Волги, досі немає. Однак на початку осені перший віцепрем'єр Росії Денис Мантуров оголосив, що старт виробництва автомобілів Volga запланований на весну наступного року. Ціни від 2,96 до 5,05 млн рублів.

Раніше марку вже намагалися повернути до життя за підтримки китайської компанії Changan.

Нагадаємо, виробництво автомобілів у Росії за підсумками січня–вересня впало на 20% і повернулося на найнижчий рівень із початку війни. Продажі нових авто знизилися на 22%.

До слова, керівництво АвтоВАЗу запровадило практику переведення виробничих працівників на підсобні роботи – прибирання цехів, підвалів і ремонт конвеєрів. Ці «господарські роботи щоп'ятниці» з’явилися після хвилі звільнень, що почалася в жовтні на тлі скорочення зарплат і переходу автогіганта на чотириденний робочий тиждень.