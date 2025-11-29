Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки
фото: cfts.org.ua

Роботи передбачають ремонт існуючого шляху та його розбудову в чотири смуги

В Україні планують побудувати перший платний автобан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача виданню ЦТС.

Зазначається, що платна дорога може з’єднати Ковель та пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Роботи передбачають ремонт існуючого шляху та його розбудову в чотири смуги.

«Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати», – сказав Деркач.

Заступник міністра додав, що зараз є різні варіанти доріг, які можна побудувати на вказаній ділянці. Утримувати їх будуть приватні компанії на умовах концесії. Зараз це один із найкращих способів залучення коштів.

До того ж ідеться не про звичайний ремонт, а про повну реконструкцію та створення нових доріг. Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки.

«Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання», – резюмував Сергій Деркач.

Раніше «Главком» писав про те, що Львів запроваджує безплатне паркування для ветеранів. Ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. За словами міського голови, кількість ветеранів у Львівській громаді у 16 разів більша, ніж кількість паркомісць.

Повідомлялося, що Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами.

Читайте також:

Теги: Польща будівництво ремонт дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Авто

В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
Новий рекорд Гіннеса. Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці
Новий рекорд Гіннеса. Мінівен Geely Galaxy V900 вмістив 42 танцівниці
В Одесі введено нову систему на світлофорах
В Одесі введено нову систему на світлофорах
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Китай встановив автомобільний рекорд
Китай встановив автомобільний рекорд

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua