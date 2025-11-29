В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться

Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки

Роботи передбачають ремонт існуючого шляху та його розбудову в чотири смуги

В Україні планують побудувати перший платний автобан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача виданню ЦТС.

Зазначається, що платна дорога може з’єднати Ковель та пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Роботи передбачають ремонт існуючого шляху та його розбудову в чотири смуги.

«Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати», – сказав Деркач.

Заступник міністра додав, що зараз є різні варіанти доріг, які можна побудувати на вказаній ділянці. Утримувати їх будуть приватні компанії на умовах концесії. Зараз це один із найкращих способів залучення коштів.

До того ж ідеться не про звичайний ремонт, а про повну реконструкцію та створення нових доріг. Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки.

«Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання», – резюмував Сергій Деркач.

Раніше «Главком» писав про те, що Львів запроваджує безплатне паркування для ветеранів. Ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. За словами міського голови, кількість ветеранів у Львівській громаді у 16 разів більша, ніж кількість паркомісць.

Повідомлялося, що Європейський парламент затвердив масштабну реформу правил щодо водійських посвідчень, яка запроваджує єдині стандарти для всіх країн-членів Європейського Союзу. Нові правила мають на меті підвищити безпеку на дорогах та спростити обмін інформацією між державами-членами.