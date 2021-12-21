  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Американці назвали смартфон року з найкращою камерою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Pixel 5a визнано найкращим камерафоном у 2021 році - Американці назвали смартфон року з найкращою камерою
    Pixel 5a визнано найкращим камерафоном у 2021 році
    фото з відкритих джерел

    Популярний американський блогер визначив смартфон з найкращою камерою у 2021 році

    Автор популярного YouTube-каналу Маркес, що спеціалізується на нових технологіях, представив відео з тестами 16 камер смартфонів, що з’явилися на ринку цього року. Фотографії з цих мобільних пристроїв були оцінені користувачами й таким чином було визначено, який смартфон повинен бути на першому місці, повідомляє видання «Межа».

    Маркес відібрав 16 смартфонів, вироблених цього року, розділив їх на вісім пар, і почав розміщувати у соціальних мережах фотографії, зроблені за допомогою цих телефонів, пропонуючи користувачам вибрати найкращі знімки.

    Жодної іншої інформації про ці фотографії не було – тобто глядачі не мали можливості дізнатися, який саме мобільний пристрій був використаний для знімання тих чи інших кадрів.

    Переможець однієї пари змагався із переможцем іншої пари.

    Як проходили змагання між смартфонами
    Як проходили змагання між смартфонами

    Було проведено сліпий тест. Аудиторія Маркеса, яка налічує близько 15 млн підписників, обрала найкращі фотографії, і таким чином було визначено, який смартфон фотографує найкраще.

    Переможцем було визнано Pixel 5a від Google (в Україні офіційно не продається). Цікаво, що фотографії, зроблені Pixel 5a, настільки сподобалися користувачам, що цей смартфон обійшов новий Pixel 6, а також iPhone 13 Pro та OnePlus 9 Pro.

    Читайте також:

    Теги: Google смартфон Pixel
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американці назвали смартфон року з найкращою камерою