Американці назвали смартфон року з найкращою камерою

Популярний американський блогер визначив смартфон з найкращою камерою у 2021 році

Автор популярного YouTube-каналу Маркес, що спеціалізується на нових технологіях, представив відео з тестами 16 камер смартфонів, що з’явилися на ринку цього року. Фотографії з цих мобільних пристроїв були оцінені користувачами й таким чином було визначено, який смартфон повинен бути на першому місці, повідомляє видання «Межа».

Маркес відібрав 16 смартфонів, вироблених цього року, розділив їх на вісім пар, і почав розміщувати у соціальних мережах фотографії, зроблені за допомогою цих телефонів, пропонуючи користувачам вибрати найкращі знімки.

Жодної іншої інформації про ці фотографії не було – тобто глядачі не мали можливості дізнатися, який саме мобільний пристрій був використаний для знімання тих чи інших кадрів.

Переможець однієї пари змагався із переможцем іншої пари.

Як проходили змагання між смартфонами

Було проведено сліпий тест. Аудиторія Маркеса, яка налічує близько 15 млн підписників, обрала найкращі фотографії, і таким чином було визначено, який смартфон фотографує найкраще.

Переможцем було визнано Pixel 5a від Google (в Україні офіційно не продається). Цікаво, що фотографії, зроблені Pixel 5a, настільки сподобалися користувачам, що цей смартфон обійшов новий Pixel 6, а також iPhone 13 Pro та OnePlus 9 Pro.