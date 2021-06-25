Презентовано найдешевший в світі смартфон. Скільки він коштуватиме

Мобільний оператор Jio та компанія Google створили найдешевший в світі смартфон

Відбулася прем’єра найдешевшого в світі смартфона – JioPhone Next. Над його створенням працював індійський мобільний оператор Jio та американський технологічний гігант – компанія Google.

Новинка коштуватиме всього 50 доларів. Це приблизно 1,35 тисячі гривень.

Гаджет вміє автоматично переводити будь-який текст на екрані смартфона, незалежно від того, чи перебуваєте ви в цей момент в браузері, додатку або грі.

JioPhone Next

Також заявлено наявність сучасної камери з підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR, яка вміє робити якісні знімки, в тому числі в умовах недостатньої освітленості.

Яку конкретно камеру отримає смартфон, невідомо. Але, скоріш за все, для обробки зображень буде використано те саме програмне забезпечення, що і на смартфонах Google, які випускаються під брендом Pixel та популярні переважно завдяки своїй камері.

Ніяких інший подробиць про новинку немає.