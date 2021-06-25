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    Презентовано найдешевший в світі смартфон. Скільки він коштуватиме

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    JioPhone Next - Презентовано найдешевший в світі смартфон. Скільки він коштуватиме
    JioPhone Next
    Фото з відкритих джерел

    Мобільний оператор Jio та компанія Google створили найдешевший в світі смартфон

    Відбулася прем’єра найдешевшого в світі смартфона – JioPhone Next. Над його створенням працював індійський мобільний оператор Jio та американський технологічний гігант – компанія Google.

    Новинка коштуватиме всього 50 доларів. Це приблизно 1,35 тисячі гривень.

    Гаджет вміє автоматично переводити будь-який текст на екрані смартфона, незалежно від того, чи перебуваєте ви в цей момент в браузері, додатку або грі.

    JioPhone Next
    JioPhone Next

    Також заявлено наявність сучасної камери з підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR, яка вміє робити якісні знімки, в тому числі в умовах недостатньої освітленості.

    Яку конкретно камеру отримає смартфон, невідомо. Але, скоріш за все, для обробки зображень буде використано те саме програмне забезпечення, що і на смартфонах Google, які випускаються під брендом Pixel та популярні переважно завдяки своїй камері.

    Ніяких інший подробиць про новинку немає.

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    Теги: Google смартфон
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    Презентовано найдешевший в світі смартфон. Скільки він коштуватиме