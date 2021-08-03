Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші

Компанія анонсувала новий смартфон з унікальним дизайном та «преміальним» цінником

Google показав, який вигляд матимуть її нові смартфони – Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Продажі новинок мають стартувати восени 2021 року.

Детальної інформації про смартфони поки немає. Але компанія показала дизайн новинок. Обидва смартфони покриті склом з обох сторін і мають металеві корпуси. З точки зору матеріалів і якості збірки Google вийшла на рівень флагманів Samsung і Apple.

Також представник Google підтвердив, що це буде продукт з преміальною ціною. Отже варто очікувати на цінник від тисячі доларів.

Нові Pixel виконані в принципово новому дизайні - з комбінованим забарвленням і виступаючим горизонтальним блоком камер на всю ширину корпусу. У Google пояснили, що таке оформлення блоку основної камери дозволяє органічно розмістити поліпшені сенсори і об'єктиви, які стали помітно більшими порівняно з попередніми поколіннями Pixel.

Інформації про характеристики обмаль. Pixel 6 Pro матиме 6,7-дюймовий зігнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і додатковим третім модулем з перископічним телеоб'єктивом, що забезпечує чотириразовий оптичний зум.

Базовий Pixel 6 має в розпорядженні 6,4-дюймовий плоский екрано з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Основна камера має два модулі. Другий модуль – ширококутний зі збільшеною діафрагмою, який вловлює на 150% більше світла в порівнянні з попередником.

Також базовий Pixel 6 і Pro-версія відрізнятимуться конфігураціями пам'яті і варіантами забарвлення корпусу.

Також Google перевів смартфони на новий процесор – SoC Tensor. Його особливість полягає у здатності прискорення виконання завдань штучного інтелекту і машинного навчання.