  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro - Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro
    Фото: Google

    Компанія анонсувала новий смартфон з унікальним дизайном та «преміальним» цінником

    Google показав, який вигляд матимуть її нові смартфони – Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Продажі новинок мають стартувати восени 2021 року.

    Детальної інформації про смартфони поки немає. Але компанія показала дизайн новинок. Обидва смартфони покриті склом з обох сторін і мають металеві корпуси. З точки зору матеріалів і якості збірки Google вийшла на рівень флагманів Samsung і Apple.

    Також представник Google підтвердив, що це буде продукт з преміальною ціною. Отже варто очікувати на цінник від тисячі доларів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші
    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші

    Нові Pixel виконані в принципово новому дизайні - з комбінованим забарвленням і виступаючим горизонтальним блоком камер на всю ширину корпусу. У Google пояснили, що таке оформлення блоку основної камери дозволяє органічно розмістити поліпшені сенсори і об'єктиви, які стали помітно більшими порівняно з попередніми поколіннями Pixel.

    Інформації про характеристики обмаль. Pixel 6 Pro матиме 6,7-дюймовий зігнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і додатковим третім модулем з перископічним телеоб'єктивом, що забезпечує чотириразовий оптичний зум.

    Базовий Pixel 6 має в розпорядженні 6,4-дюймовий плоский екрано з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Основна камера має два модулі. Другий модуль – ширококутний зі збільшеною діафрагмою, який вловлює на 150% більше світла в порівнянні з попередником.

    Також базовий Pixel 6 і Pro-версія відрізнятимуться конфігураціями пам'яті і варіантами забарвлення корпусу.

    Також Google перевів смартфони на новий процесор – SoC Tensor. Його особливість полягає у здатності прискорення виконання завдань штучного інтелекту і машинного навчання.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: Google смартфон Pixel
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вбивця iPhone? Google показав новий смартфон, не схожий на інші