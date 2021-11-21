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    Google створив найдешевший смартфон на Android

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    Найдешевший у світі смартфон&nbsp;Jio Phone Next&nbsp; - Google створив найдешевший смартфон на Android
    Найдешевший у світі смартфон Jio Phone Next 
    фото з відкритих джерел

    Компанія презентувала смартфон, який можна купити за $66. Щоправда, доступний він лише в Індії

    Google разом з найбільшим індійським оператором Jio створили бюджетний Android-смартфон Jio Phone Next з підтримкою 4G, який стане ексклюзивним для ринку Індії.

    Смартфон може похвалитися 5,45-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440×720 пікселів і частотою оновлення до 60 Гц. Від механічних пошкоджень панель закриває скло Corning Gorilla Glass 3.

    Над дисплеєм розміщена 8-мегапіксельна фронтальна камера, а на тильній стороні корпусу встановлено основну камеру, виконану на основі сенсора на 13 мегапікселів. Обидві камери здатні знімати відео 1080p зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

    Апаратною основою Jio Phone Next є процесор Qualcomm Snapdragon 215. За обробку графіки відповідає прискорювач Adreno 308.

    Jio Phone Next
    Jio Phone Next

    Конфігурація доповнюється 2 Гбайт оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 32 Гбайт. При необхідності можна використовувати карту пам'яті формату microSD ємністю до 512 Гбайт.

    Бездротове підключення забезпечують вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth. Смартфон отримав слот для підключення другої SIM-карти, а також 3,5-міліметровий роз'єм для гарнітури. Автономну роботу забезпечує акумуляторна батарея на 3500 мА-год. Для підзарядки смартфона передбачено інтерфейс Micro-USB.

    Смартфон працює під управлінням PragatiOS, яка є створеною спеціально для Індії розширеною оболонкою на Android Go.

    Jio Phone Next назвали найдешевшим смартфоном в Індії та в усьому світі. JioPhone Next буде доступний у двох варіантах: Basic та Advanced. Повідомляється, що ці версії оцінені у $66 та $93 відповідно.

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    Теги: Google смартфон Android
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    Google створив найдешевший смартфон на Android