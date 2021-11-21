Google створив найдешевший смартфон на Android

Компанія презентувала смартфон, який можна купити за $66. Щоправда, доступний він лише в Індії

Google разом з найбільшим індійським оператором Jio створили бюджетний Android-смартфон Jio Phone Next з підтримкою 4G, який стане ексклюзивним для ринку Індії.

Смартфон може похвалитися 5,45-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440×720 пікселів і частотою оновлення до 60 Гц. Від механічних пошкоджень панель закриває скло Corning Gorilla Glass 3.

Над дисплеєм розміщена 8-мегапіксельна фронтальна камера, а на тильній стороні корпусу встановлено основну камеру, виконану на основі сенсора на 13 мегапікселів. Обидві камери здатні знімати відео 1080p зі швидкістю 30 кадрів за секунду.

Апаратною основою Jio Phone Next є процесор Qualcomm Snapdragon 215. За обробку графіки відповідає прискорювач Adreno 308.

Jio Phone Next

Конфігурація доповнюється 2 Гбайт оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 32 Гбайт. При необхідності можна використовувати карту пам'яті формату microSD ємністю до 512 Гбайт.

Бездротове підключення забезпечують вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth. Смартфон отримав слот для підключення другої SIM-карти, а також 3,5-міліметровий роз'єм для гарнітури. Автономну роботу забезпечує акумуляторна батарея на 3500 мА-год. Для підзарядки смартфона передбачено інтерфейс Micro-USB.

Смартфон працює під управлінням PragatiOS, яка є створеною спеціально для Індії розширеною оболонкою на Android Go.

Jio Phone Next назвали найдешевшим смартфоном в Індії та в усьому світі. JioPhone Next буде доступний у двох варіантах: Basic та Advanced. Повідомляється, що ці версії оцінені у $66 та $93 відповідно.