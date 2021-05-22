Як перевірити смартфон на віруси: поради для Andriod

Якщо смартфон почав «гальмувати» або ви помітили в його роботі якісь незвичайні зміни, вам варто негайно перевірити пристрій на наявність вірусів

Система Android досить безпечна і не вимагає установки антивірусних програм. Однак зазвичай користувачі самі відкривають доступ до пристрою для шкідливих додатків: скачують apk з невідомих джерел, отримують root-права і дозволяють різному софту доступ до всіх функцій девайса.

Вручну ви не зможете перевірити свій телефон на наявність вірусів. Але в Play Market для смартфонів на Android є безліч антивірусних сканерів. Додатки перевірять телефон і видалять знайдені віруси. Спробуйте встановити одне з наступних програм:

Avast Антивірус і Безкоштовний захист;

Bitdefender Antivirus Free;

Kaspersky Internet Security: Антивірус і Захист;

Avira Security 2021 - антивірус і VPN.

Якщо сканер виявить небезпеку (тобто виявиться, що ваш пристрій заражено), то за допомогою антивірусу ви зможете правильно видалити шкідливий софт зі свого смартфона.

Віруси на смартфоні не виявлені - що робити?

Якщо вірусів на телефоні не виявлено, але він все одно відмовляється нормально працювати, рекомендується виконати наступні дії:

Видаліть додатки, що ви встановили нещодавно. Можливо, саме вони гальмують систему.

Іноді гаджети починають працювати зі збоями через нестачу вільної пам'яті. Тож треба почистити пам’ять.

Якщо проблеми в роботі телефону виникають навіть після сканування на віруси і ви можете виключити інші причини несправностей, вам доведеться вдатися до більш радикальних методів. Тут допоможе тільки скидання до заводських налаштувань.

Щоправда, при цьому разом з вірусом ви втратите всі інші дані. Якщо ви хочете швидко відновити свої програми та файли, рекомендується створити резервну копію всіх даних Android-смартфона.