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    Як перевірити смартфон на віруси: поради для Andriod

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    Смартфон на Android - Як перевірити смартфон на віруси: поради для Andriod
    Смартфон на Android

    Якщо смартфон почав «гальмувати» або ви помітили в його роботі якісь незвичайні зміни, вам варто негайно перевірити пристрій на наявність вірусів

    Система Android досить безпечна і не вимагає установки антивірусних програм. Однак зазвичай користувачі самі відкривають доступ до пристрою для шкідливих додатків: скачують apk з невідомих джерел, отримують root-права і дозволяють різному софту доступ до всіх функцій девайса.

    Вручну ви не зможете перевірити свій телефон на наявність вірусів. Але в Play Market для смартфонів на Android є безліч антивірусних сканерів. Додатки перевірять телефон і видалять знайдені віруси. Спробуйте встановити одне з наступних програм:

    • Avast Антивірус і Безкоштовний захист;
    • Bitdefender Antivirus Free;
    • Kaspersky Internet Security: Антивірус і Захист;
    • Avira Security 2021 - антивірус і VPN.

    Якщо сканер виявить небезпеку (тобто виявиться, що ваш пристрій заражено), то за допомогою антивірусу ви зможете правильно видалити шкідливий софт зі свого смартфона.

    Віруси на смартфоні не виявлені - що робити?

    Якщо вірусів на телефоні не виявлено, але він все одно відмовляється нормально працювати, рекомендується виконати наступні дії:

    • Видаліть додатки, що ви встановили нещодавно. Можливо, саме вони гальмують систему.
    • Іноді гаджети починають працювати зі збоями через нестачу вільної пам'яті. Тож треба почистити пам’ять.
    • Якщо проблеми в роботі телефону виникають навіть після сканування на віруси і ви можете виключити інші причини несправностей, вам доведеться вдатися до більш радикальних методів. Тут допоможе тільки скидання до заводських налаштувань.

    Щоправда, при цьому разом з вірусом ви втратите всі інші дані. Якщо ви хочете швидко відновити свої програми та файли, рекомендується створити резервну копію всіх даних Android-смартфона.

    Теги: смартфон Android
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    Як перевірити смартфон на віруси: поради для Andriod