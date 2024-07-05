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Як подовжити термін служби акумулятора смартфона (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Як подовжити термін служби акумулятора смартфона (відео)
Обхідна зарядка також може використовуватися для підтримки заряду акумулятора протягом тривалого часу, коли пристрій не використовується
фото: depositphotos.com

Функція «обхідна зарядка» дає змогу отримувати живлення безпосередньо від зарядного пристрою, повністю оминаючи батарею

Продовжити термін служби батареї смартфона можна за допомогою одного маловідомого методу – обхідної зарядки. Видання MSN поділилося інформацією про те, як це зробити.

Функція «обхідна зарядка» (Bypass Charging) доступна на різних пристроях, включно зі смартфонами та ноутбуками. Вона дає змогу отримувати живлення безпосередньо від зарядного пристрою, повністю минаючи батарею. Це знижує рівень виділення акумулятором тепла, що може істотно продовжити термін його служби.

Така зарядка здійснюється з використанням зовнішнього джерела живлення (зарядного пристрою смартфона), який під'єднується паралельно акумулятору. Обхідна зарядка також може використовуватися для підтримки заряду акумулятора протягом тривалого часу, коли пристрій не використовується.

Активувати режим нескладно. Потрібно перейти у «Налаштування», знайти «Спеціальні функції» – «Ігровий режим» – «Обхідна зарядка». При цьому смартфон має бути підключений до свого зарядного пристрою.

Переваги обхідної зарядки:

  • Зниження теплового впливу: обхідна зарядка зводить до мінімуму тепловий вплив на акумулятор та інші компоненти гаджетів, що особливо корисно під час ігор або редагування відео.
  • Збільшення терміну служби батареї. Оскільки батарея не піддається циклам заряджання під час активної обхідної зарядки, її загальний термін служби збільшується.
  • Оптимізація продуктивності. Пристрій може працювати краще з меншим виділенням тепла, що робить його ідеальним для енергоємних завдань.

Обмеження обхідної зарядки:

  • У режимі обхідної зарядки безпосередньо акумулятор телефону не заряджається. Це означає, що під час вимкнення зарядного пристрою рівень заряду батареї залишається таким самим, яким був до підключення.
  • Обхідна зарядка вимагає постійного доступу до джерела електроживлення, забезпечуючи перерву в роботі акумулятора, не виснажуючи його.

Які смартфони мають обхідну зарядку

На деяких смартфонах доступна обхідна зарядка, яка часто зустрічається в ігрових режимах, а не у налаштуваннях батареї. Sony Xperia 1 II був першим смартфоном, який запропонував цю функцію користувачам. Інші бренди, зокрема Asus, Xiaomi, ZTE і Samsung, також включили опцію обхідної зарядки у свої пристрої.

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Теги: телефон гаджет електроенергія смартфон

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