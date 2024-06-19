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Підвищення цін на електроенергію: чи будуть перераховані субсидії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підвищення цін на електроенергію: чи будуть перераховані субсидії
фото: glavcom.ua

Із 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год

Пенсійний фонд (ПФУ) після зростання тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Про це повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу.

«В даному випадку правило таке – якщо людина є одержувачем субсидії, то їй не потрібно звертатися, цей перерахунок буде зроблено автоматично», – зазначила вона. 

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України сьогодні, 31 травня. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

З підвищенням цін на електроенергію для майже 80% українців сума у платіжці зросте щонайменше на 300 грн. Про це у коментарі «Главкому» заявив Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Як пояснив експерт, платіжка за споживання електроенергії зміниться у двох складових: електроенергія, яку використовує домогосподарство і елетроенергія, яка витрачається на обслуговування багатоквартирних будинків.

До сьогодні тариф на світло в Україні складав 2,64 гривні за кіловат-годину, не залежно від спожитого обсягу електроенергії. Тобто, домогосподарства, які споживали 100 кіловат, мали таку саму ціну, як і домогосподарства, які споживають значно більше електроенергії.

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Теги: тарифи субсидія електроенергія

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