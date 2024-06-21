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Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
Централізоване водопостачання є більш бюджетним у порівнянні з нагріванням води у бойлері
фото з відкритих джерел

Відмова від бойлерів і перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволять економити електроенергію

Мешканцям Києва та інших міст, де зберігається гаряче водопостачання, треба повідключати бойлери, що дозволить економити електроенергію. Про це розповів в інтерв’ю «Економічній правді» голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

За його словами, мешканцям міст, де зберігається гаряче водопостачання, треба повідключати бойлери і перевірити централізоване гаряче водопостачання. У нових житлових комплексах є дахові котельні, і можна перейти на постачання гарячої води від них.

«Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт – це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах», – зазначив Вадим Литвин.

До того ж, голова Асоціації енергоаудиторів зауважує, що бойлер споживає більше електроенергії, ніж кондиціонер.

«Зараз усі протидіють кондиціонерам, мовляв, повимикаємо всі, але побутовий кондиціонер споживає 500 Вт і він не працює постійно. Електробойлер споживає 2 тисяч Вт, у чотири рази більше, причому він довго працює», – сказав Литвин.

Крім того, він наголошує, що централізоване водопостачання є більш бюджетним у порівнянні з нагріванням води у бойлері.

«Це банально дешевше. Вартість кубометра гарячої води з бойлера після підвищення тарифу становить понад 250 грн, а для централізованого водопостачання вона субсидована – близько 100 грн. Тобто різниця у 2,5 рази. Навіть після приведення тарифу до ринкового різниця все одно буде досить суттєвою, тому це треба робити і завдяки цьому вивільнити достатньо велику кількість енергії», – додав він.

Нагадаємо, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

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Теги: водопостачання кондиціонер електроенергія

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