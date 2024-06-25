Як ощадливо користуватися кондиціонером: поради від Yasno

Кондиціонери є найбільш енергозатратними, тому при дефіциті електроенергії в країні їх роботу потрібно суттєво обмежити

Стовпчики термометрів все частіше підіймаються до позначки +30 ⁰С та вище. За таких умов складно знаходитися вдома чи в офісі без додаткового охолодження. І тут на допомогу приходять кондиціонери, які за лічені хвилини здатні створити у приміщенні комфортну температуру.

Проте саме ці пристрої є найбільш енергозатратними, тому при дефіциті електроенергії в країні їх роботу потрібно суттєво обмежити. Як це зробити і при цьому уникнути спеку – розповіли в Yasno.

У середньому сучасний кондиціонер для охолодження приміщення у 30 кв м споживає приблизно 1 кВт*год. Чим вища температура, тим більше електроенергії буде використовуватися.

Для економного споживання Yasno радить:

вмикати кондиціонер лише у разі нагальної потреби та тільки у кімнаті, де ви знаходитеся;

зачиняти вікна і двері, коли працює кондиціонер та протягом певного часу після його вимкнення;

не закривайте кондиціонер шторами або меблями;

не налаштовуйте низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально.

Зберегти прохолоду в приміщенні можна й без кондиціонера. Ці поради мають ефект, якщо дотримуватись регулярно і в комплексі:

встановіть жалюзі або заклейте вікна плавкою, що віддзеркалює світло та тепло;

частіше робіть вологе прибирання;

вимикайте електроприлади, які можуть нагріватися (ноутбук, зарядні пристрої тощо)

зволожуйте повітря – можна придбати спеціальний зволожувач або використовувати звичайний пульверизатор;

використовуйте вентилятор – ефект буде відчутніше, якщо перед ним поставити пляшки з крижаною водою.

Нагадаємо, наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. За словами Коваленка, наразі енергосистема залежить від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Крім того, тривають ремонтні роботи на атомних станціях, тому деякі блоки не працюють, що є дуже суттєвим фактором, на його думку.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію.

До слова, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.