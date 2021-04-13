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    Компанія Apple анонсувала презентацію 20 квітня

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    Apple в квітні представить нові моделі iPad - Компанія Apple анонсувала презентацію 20 квітня
    Apple в квітні представить нові моделі iPad
    Фото з відкритих джерел

    Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag

    Американська компанія Apple офіційно назвала дату наступного заходу. Він відбудеться 20 квітня. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Так, подія заплановано на 20:00 по Києву. Проте в Apple не уточнили, що саме буде показано на презентації.

    У той же час, очікується, що можуть представити нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, може бути показаний iPad mini 6.

    Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

    Відомо, що Apple в квітні представить нові моделі iPad. Планшети будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

    Раніше у мережі з’явилися нові зображення iPhone 13 та iPhone 13 Pro, створені на основі інсайдерської інформації. Зовнішність нового смартфону від Apple вже майже не є секретом. Реальних фотографій iPhone 13 ще немає. Але в мережі з’являються зображення, які, судячи з усього, дуже близькі до оригіналу.

    Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами про продукти Apple, раніше заявляв, що iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 отримають ширококутний об’єктив з сімома пластиковими лінзами і діафрагмою F/1,6.

    iPhone 13 (неофіційне зображення)

    iPhone 13 (неофіційне зображення)

    Старша модель – iPhone 13 Pro Max – отримає ширококутний об’єктив з діафрагмою F/1,7.

    В цілому 13-е сімейство смартфонів Apple отримає нове покриття для металевої рамки по периметру, а також екран з підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення від 1 до 120 Гц.

    Ще одна фішка – новинки отримають до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

    Презентація лінійки iPhone 13 очікується у вересні 2021 року.

    Інші подробиці про новий смартфон Apple можна знайти за цим посиланням.



    Теги: технології модель Apple смартфон
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