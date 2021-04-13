Компанія Apple анонсувала презентацію 20 квітня

Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag

Американська компанія Apple офіційно назвала дату наступного заходу. Він відбудеться 20 квітня. Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, подія заплановано на 20:00 по Києву. Проте в Apple не уточнили, що саме буде показано на презентації.

У той же час, очікується, що можуть представити нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, може бути показаний iPad mini 6.

Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

Відомо, що Apple в квітні представить нові моделі iPad. Планшети будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

Раніше у мережі з’явилися нові зображення iPhone 13 та iPhone 13 Pro, створені на основі інсайдерської інформації. Зовнішність нового смартфону від Apple вже майже не є секретом. Реальних фотографій iPhone 13 ще немає. Але в мережі з’являються зображення, які, судячи з усього, дуже близькі до оригіналу.

Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами про продукти Apple, раніше заявляв, що iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 отримають ширококутний об’єктив з сімома пластиковими лінзами і діафрагмою F/1,6.

iPhone 13 (неофіційне зображення)

Старша модель – iPhone 13 Pro Max – отримає ширококутний об’єктив з діафрагмою F/1,7.

В цілому 13-е сімейство смартфонів Apple отримає нове покриття для металевої рамки по периметру, а також екран з підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення від 1 до 120 Гц.

Ще одна фішка – новинки отримають до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Презентація лінійки iPhone 13 очікується у вересні 2021 року.

Інші подробиці про новий смартфон Apple можна знайти за цим посиланням.







