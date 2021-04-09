Як виглядатиме новий смартфон Apple: опубліковано нові зображення iPhone 13

В мережі з’явилися нові зображення iPhone 13 та iPhone 13 Pro, створені на основі інсайдерської інформації

Зовнішність нового смартфону від Apple вже майже не є секретом. Реальних фотографій iPhone 13 ще немає. Але в мережі з’являються зображення, які, судячи з усього, дуже близькі до оригіналу.

Чергові зображення iPhone 13 та його Pro-версії опублікував сайті Slashleaks. Малюнки було створено на базі креслень і інсайдерської інформації.

Редактор відомого ресурсу XDA Developers Макс Вайнбах раніше заявив, що iPhone 13 Pro і Pro Max будуть випущені в новому чорному матовому кольорі, який буде відрізнятися від графітового кольору iPhone 12 Pro.

При цьому на зображеннях показано також iPhone 13 в сірому кольорі.

Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами про продукти Apple, раніше заявляв, що iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 отримають ширококутний об’єктив з сімома пластиковими лінзами і діафрагмою F/1,6.

iPhone 13 (неофіційне зображення)

Старша модель – iPhone 13 Pro Max – отримає ширококутний об’єктив з діафрагмою F/1,7.

В цілому 13-е сімейство смартфонів Apple отримає нове покриття для металевої рамки по периметру, а також екран з підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення від 1 до 120 Гц.

Ще одна фішка – новинки отримають до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Презентація лінійки iPhone 13 очікується у вересні 2021 року.

Інші подробиці про новий смартфон Apple можна знайти за цим посиланням.

Джерело: ITsider