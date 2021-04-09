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    Як виглядатиме новий смартфон Apple: опубліковано нові зображення iPhone 13

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    iPhone 13 (неофіційне зображення) - Як виглядатиме новий смартфон Apple: опубліковано нові зображення iPhone 13
    iPhone 13 (неофіційне зображення)

    В мережі з’явилися нові зображення iPhone 13 та iPhone 13 Pro, створені на основі інсайдерської інформації

    Зовнішність нового смартфону від Apple вже майже не є секретом. Реальних фотографій iPhone 13 ще немає. Але в мережі з’являються зображення, які, судячи з усього, дуже близькі до оригіналу.

    Чергові зображення iPhone 13 та його Pro-версії опублікував сайті Slashleaks. Малюнки було створено на базі креслень і інсайдерської інформації.

    Редактор відомого ресурсу XDA Developers Макс Вайнбах раніше заявив, що iPhone 13 Pro і Pro Max будуть випущені в новому чорному матовому кольорі, який буде відрізнятися від графітового кольору iPhone 12 Pro.

    При цьому на зображеннях показано також iPhone 13 в сірому кольорі.

    Аналітик TFI Securities Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами про продукти Apple, раніше заявляв, що iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 отримають ширококутний об’єктив з сімома пластиковими лінзами і діафрагмою F/1,6.

    iPhone 13 (неофіційне зображення)
    iPhone 13 (неофіційне зображення)

    Старша модель – iPhone 13 Pro Max – отримає ширококутний об’єктив з діафрагмою F/1,7.

    В цілому 13-е сімейство смартфонів Apple отримає нове покриття для металевої рамки по периметру, а також екран з підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення від 1 до 120 Гц.

    Ще одна фішка – новинки отримають до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

    Презентація лінійки iPhone 13 очікується у вересні 2021 року.

    Інші подробиці про новий смартфон Apple можна знайти за цим посиланням.

    Джерело: ITsider

    Теги: Apple iPhone 13
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