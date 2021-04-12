Названо найпопулярніші смартфони в світі в 2021 році

iPhone 12 – найпопулярніший смартфон у світі в 2021 році

В 2021 році серед найпопулярніших смартфонів в світі лідирує iPhone 12

Міжнародна компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних телефонів в світі. Лідером списку виявився iPhone 12, слідом за яким йдуть його «старші» версії – iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 Pro.

На четвертому місці також виявився смартфон Apple – iPhone 11.

П’яту сходинку посів бюджетний Redmi 9A. А після нього йде Redmi 9.

На сьомому місці ми бачимо Samsung Galaxy A21S. І тільки на восьмій позиції опинився iPhone 12 mini.

Останні два місця в десятці зайняли Samsung Galaxy A31 і iPhone SE 2020.

ТОП-10 найпопулярніших смартфонів в світі у 2021 році

Модель Доля ринку, % iPhone 12 6 iPhone 12 Pro Max 5 iPhone 12 Pro 4 iPhone 11 2 Redmi 9A 2 Redmi 9 1 Samsung Galaxy A21S 1 iPhone 12 mini 1 Samsung Galaxy A31 1 iPhone SE 2020 1

Дані: Counterpoint Research.