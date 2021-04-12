Названо найпопулярніші смартфони в світі в 2021 році
В 2021 році серед найпопулярніших смартфонів в світі лідирує iPhone 12
Міжнародна компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних телефонів в світі. Лідером списку виявився iPhone 12, слідом за яким йдуть його «старші» версії – iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 Pro.
На четвертому місці також виявився смартфон Apple – iPhone 11.
П’яту сходинку посів бюджетний Redmi 9A. А після нього йде Redmi 9.
На сьомому місці ми бачимо Samsung Galaxy A21S. І тільки на восьмій позиції опинився iPhone 12 mini.
Останні два місця в десятці зайняли Samsung Galaxy A31 і iPhone SE 2020.
ТОП-10 найпопулярніших смартфонів в світі у 2021 році
|Модель
|Доля ринку, %
|iPhone 12
|6
|iPhone 12 Pro Max
|5
|iPhone 12 Pro
|4
|iPhone 11
|2
|Redmi 9A
|2
|Redmi 9
|1
|Samsung Galaxy A21S
|1
|iPhone 12 mini
|1
|Samsung Galaxy A31
|1
|iPhone SE 2020
|1
Дані: Counterpoint Research.