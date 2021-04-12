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    Названо найпопулярніші смартфони в світі в 2021 році

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    iPhone 12 &ndash; найпопулярніший смартфон у світі в 2021 році - Названо найпопулярніші смартфони в світі в 2021 році
    iPhone 12 – найпопулярніший смартфон у світі в 2021 році

    В 2021 році серед найпопулярніших смартфонів в світі лідирує iPhone 12

    Міжнародна компанія Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних телефонів в світі. Лідером списку виявився iPhone 12, слідом за яким йдуть його «старші» версії – iPhone 12 Pro Max та iPhone 12 Pro.

    На четвертому місці також виявився смартфон Apple – iPhone 11.

    П’яту сходинку посів бюджетний Redmi 9A. А після нього йде Redmi 9.

    На сьомому місці ми бачимо Samsung Galaxy A21S. І тільки на восьмій позиції опинився iPhone 12 mini.

    Останні два місця в десятці зайняли Samsung Galaxy A31 і iPhone SE 2020.

    ТОП-10 найпопулярніших смартфонів в світі у 2021 році

    Модель Доля ринку, %
    iPhone 12 6
    iPhone 12 Pro Max 5
    iPhone 12 Pro 4
    iPhone 11 2
    Redmi 9A 2
    Redmi 9 1
    Samsung Galaxy A21S 1
    iPhone 12 mini 1
    Samsung Galaxy A31 1
    iPhone SE 2020 1

    Дані: Counterpoint Research.

    Теги: Apple iPhone 12 Samsung
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