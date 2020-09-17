Компанія Sony оголосила ціни на PlayStation 5



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В Україні PlayStation 5 почнуть продавати 19 листопада

Ігрова консоль надійде у продаж наприкінці осені

Компанія Sony 16 червня оголосила ціни на свою нову консоль PlayStation 5, яка надійде у продаж наприкінці осені.

Так, цифрова модель консолі буде коштувати 399 доларів, а модель з приводом обійдеться в 499 доларів.

У США, Канаді, Мексиці, Австралії, Південній Кореї і Новій Зеландії консоль надійде у продаж 12 листопада. В інших країнах, серед яких Україна, PlayStation 5 почнуть продавати 19 листопада.

Обидві моделі мають однакову конфігурацію, вони поставляються з призначеним для користувача процесором з архітектурою Zen2 і графічним процесором з мікроархітектури RDNA 2.

За даними компанії Sony, швидкість з плаваючою комою PS5 становить 10,28 терафлопс. Це близько до відеокарти VEGA64 і приблизно в десять разів швидше, ніж PS4.

Нагадаємо, компанія Sony презентувала ігрову консоль PlayStation 5 ще у червні.

До слова, цього тижня Apple представила нові iPad і дві моделі смарт-годинників.