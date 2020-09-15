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    HiTech

    YouTube запустить аналог TikTok

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    Shorts стане своєрідним аналогом TikTok: короткі відео в ньому будуть відтворюватися вертикально - YouTube запустить аналог TikTok
    Shorts стане своєрідним аналогом TikTok: короткі відео в ньому будуть відтворюватися вертикально

    Користувачі Shorts зможуть створювати контент, використовуючи тільки мобільний телефон

    Відеохостинг YouTube запустить новий сервіс під назвою Shorts. Як повідомляється в блозі компанії, він буде призначений для коротких роликів під музику.

    Користувачі Shorts зможуть створювати контент, використовуючи тільки мобільний телефон. Новий сервіс дозволить склеювати декілька роликів в один, змінювати швидкість відтворення, а також накладати популярну музику.

    Зазначимо, що Shorts стане своєрідним аналогом TikTok: короткі відео в ньому будуть відтворюватися вертикально, а користувачі зможуть перемикатися між ними за допомогою свайпа.

    «Ми хочемо, щоб нове покоління творців мобільного контенту організувало свою спільноту на YouTube, використовуючи Shorts», – йдеться в блозі відеохостингу.

    Бета-тестування нового сервісу почнеться в найближчі дні. Першою країною, в якій запустять Shorts, стане Індія – там TikTok заблокований.

    До слова, компанія Oracle може купити TikTok замість Microsoft.

    Нагадаємо, що власники TikTok відмовилися продавати додаток Microsoft.

    Як повідомлялося, Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

    Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

    Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

    Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

    Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

    США телефон Індія технології YouTube TikTok
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