Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити



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Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити

Microsoft заявила про необхідність власного браузера

Програмісти Microsoft пояснили, чому деякі додатки Windows неможливо видалити.

Про це повідомляє видання Windows Latest з посиланням на матеріали компанії.

Фахівці техпідтримки заявили, що проблема програм, які не видаляються, складніша, ніж здається на перший погляд. Вбудовані додатки входять в екосистему Windows і взаємодіють один з одним, тому деінсталяція деяких компонентів може порушити цілісність екосистеми.

Зокрема, програмісти помітили, що не видаляються браузер Edge і програма My Phone, які глибоко інтегровані в Windows.

«Оскільки Windows підтримує додатки, що базуються на веб-платформі, наш власний браузер є необхідним компонентом ОС і не може бути видалений», - йдеться в заяві Microsoft.

Наприклад, браузер Edge використовується для відкриття посилань у встановлених програм.

За словами журналістів, не всі вбудовані в Windows додатки мають недоторканність. Зокрема, відносно недавно користувачі отримали можливість видалити графічний редактор Paint і текстовий редактор Notepad.

В кінці серпня Microsoft заявила про закінчення підтримки браузера Internet Explorer 11. Програма для навігації в інтернеті буде визнана застарілою в серпні 2021 року. У компанії заявили, що браузер не відповідає сучасним запитам, також у нього є альтернатива у вигляді Microsoft Edge.