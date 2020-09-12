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    Девайси

    Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити

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    Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити - Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити
    Microsoft пояснила, чому деякі додатки Windows неможливо видалити

    Microsoft заявила про необхідність власного браузера

    Програмісти Microsoft пояснили, чому деякі додатки Windows неможливо видалити.

    Про це повідомляє видання Windows Latest з посиланням на матеріали компанії.

    Фахівці техпідтримки заявили, що проблема програм, які  не видаляються, складніша, ніж здається на перший погляд. Вбудовані додатки входять в екосистему Windows і взаємодіють один з одним, тому деінсталяція деяких компонентів може порушити цілісність екосистеми.

    Зокрема, програмісти помітили, що не видаляються браузер Edge і програма My Phone, які глибоко інтегровані в Windows.

    «Оскільки Windows підтримує додатки, що базуються на веб-платформі, наш власний браузер є необхідним компонентом ОС і не може бути видалений», - йдеться в заяві Microsoft.

    Наприклад, браузер Edge використовується для відкриття посилань у встановлених програм.

    За словами журналістів, не всі вбудовані в Windows додатки мають недоторканність. Зокрема, відносно недавно користувачі отримали можливість видалити графічний редактор Paint і текстовий редактор Notepad.

    В кінці серпня Microsoft заявила про закінчення підтримки браузера Internet Explorer 11. Програма для навігації в інтернеті буде визнана застарілою в серпні 2021 року. У компанії заявили, що браузер не відповідає сучасним запитам, також у нього є альтернатива у вигляді Microsoft Edge.

    технології Microsoft
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