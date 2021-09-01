Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото

Компанія Polaroid, відома колись своїми камерами миттєвого друку фотографій, презентувала спадкоємця легендарного пристрою

Багато хто пам’ятає легендарні камери миттєвого друку Polaroid. І ось тепер на ринок вийшла нова модель серії, представлена в ретро-дизайні 1990-х. Новинку назвали Polaroid Now +.

Як і оригінальні моделі, новинка використовує спеціальний папір, який дозволяє отримати готову фотографію буквально через пару секунд після зйомки. Також сучасна модель отримала можливість синхронізації зі смартфоном для управління додатковими налаштуваннями.

Цікаво, що за замовчуванням новинка підтримує витримку від 1/200 до 1 секунди, але при підключенні до смартфону дану характеристику можна збільшити до 30 секунд. Це дозволить фотографувати в умовах, коли потрібна велика витримка. Наприклад, можно буде сфотографувати нічне місто.

У комплект поставки Polaroid Now + входять п'ять фільтрів для об’єктиву, що дозволяють створювати різні ефекти.