  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Класична камера Polaroid миттєвого друку фотографій - Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото
    Класична камера Polaroid миттєвого друку фотографій
    Фото: Cnet

    Компанія Polaroid, відома колись своїми камерами миттєвого друку фотографій, презентувала спадкоємця легендарного пристрою

    Багато хто пам’ятає легендарні камери миттєвого друку Polaroid. І ось тепер на ринок вийшла нова модель серії, представлена в ретро-дизайні 1990-х. Новинку назвали Polaroid Now +.

    Як і оригінальні моделі, новинка використовує спеціальний папір, який дозволяє отримати готову фотографію буквально через пару секунд після зйомки. Також сучасна модель отримала можливість синхронізації зі смартфоном для управління додатковими налаштуваннями.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото
    Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото
    Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото

    Цікаво, що за замовчуванням новинка підтримує витримку від 1/200 до 1 секунди, але при підключенні до смартфону дану характеристику можна збільшити до 30 секунд. Це дозволить фотографувати в умовах, коли потрібна велика витримка. Наприклад, можно буде сфотографувати нічне місто.

    У комплект поставки Polaroid Now + входять п'ять фільтрів для об’єктиву, що дозволяють створювати різні ефекти.

    Читайте також:

    Теги: гаджет Polaroid
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легенда повертається: Polaroid презентував ретро-камеру миттєвого друку фото