Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку»

Надія Клочко
glavcom.ua
Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку»
Білорусь завела кримінальні справи проти Олексія Гончаренка за двома статтями
фото з відкритих джерел

Прокуратура Білорусі дала оцінку словам нардепа Олексія Гончаренка

Генпрокуратура Білорусії порушила кримінальні справи стосовно депутата Верховної Ради України від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка за «погрози розправою» самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. 

У пресслужбі прокуратури Білорусі повідомили, що «протиправні дії» українського політика кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 (Насильство або загроза щодо посадової особи, яка виконує службові обов'язки) та ст. 369-1 (Дискредитація Республіки Білорусь) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як відомо, 24 серпня президент Білорусії привітав український народ із Днем Незалежності, цинічно побажавши українцями «мирного неба». Після цього Олексій Гончаренко заявив, що «Лукашенко висітиме на стовпі у наступний український День Незалежності».

У МЗС Білорусії своєю чергою зазначили, що це не перший приклад «витонченої людиноненависницької риторики» з боку представників української влади.

Гончаренко відреагував на звинувачення з боку білоруських правоохоронців іронічним дописом у соцмережі. Він нагадав, що Україна не визнає Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

«Мені інкриміновано: погроза насиллям до «президента» Білорусі та дискредитація Республіки Білорусь. Одне питання, а де я погрожував насиллям Світлані Тихановській? Я погрожував вашому клоуну-Лукашенко, який незаконно захопив владу і якому ви допомагаєте поневолити мій улюблений білоруський народ. Живе Білорусь!» – написав нардеп.

Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку» фото 1

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Лукашенко побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська 24 серпня, на День Незалежності, також звернулася до українців із вітанням. Вона акцентувала: самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко і його режим втягнули Білорусь у війну і зрадили білорусів, однак народ країни підтримує українців. Зокрема, добровольці з Білорусі боронять українську землю від загарбників пліч-о-пліч із ЗСУ.

Як відомо, у лавах ЗСУ воює білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Олексій Гончаренко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко закликає виробників зважати на загрозу санкцій
Лукашенко влаштував істерику, оглядаючи новий мотоцикл «Мінськ»
15 серпня, 21:06
Лукашенко підтримав рішення Путіна розгорнути повномасштабну війну проти України
Союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба»
Вчора, 09:03
Білоруський диктатор влаштував «клоунаду, просякнуту кров'ю» 
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
Вчора, 15:34

Соціум

Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку»
Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку»
ВООЗ помітила суттєве скорочення випадків мавп'ячої віспи
ВООЗ помітила суттєве скорочення випадків мавп'ячої віспи
Польща позбулася ще одного радянського пам’ятника
Польща позбулася ще одного радянського пам’ятника
Росіяни стали писати більше доносів: промовиста статистика
Росіяни стали писати більше доносів: промовиста статистика
Латвія остаточно знесла пам'ятник радянським військовим: видовищні кадри
Латвія остаточно знесла пам'ятник радянським військовим: видовищні кадри
Де вибухне Росія? Які регіони найактивніше протестують проти війни
Де вибухне Росія? Які регіони найактивніше протестують проти війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
57K
Шуфрич повернувся в Україну 
52K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
51K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
49K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
43K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Сьогодні, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту