Білорусь завела кримінальні справи проти українського нардепа за «погрози Лукашенку»

Прокуратура Білорусі дала оцінку словам нардепа Олексія Гончаренка

Генпрокуратура Білорусії порушила кримінальні справи стосовно депутата Верховної Ради України від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка за «погрози розправою» самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

У пресслужбі прокуратури Білорусі повідомили, що «протиправні дії» українського політика кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 (Насильство або загроза щодо посадової особи, яка виконує службові обов'язки) та ст. 369-1 (Дискредитація Республіки Білорусь) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як відомо, 24 серпня президент Білорусії привітав український народ із Днем Незалежності, цинічно побажавши українцями «мирного неба». Після цього Олексій Гончаренко заявив, що «Лукашенко висітиме на стовпі у наступний український День Незалежності».

У МЗС Білорусії своєю чергою зазначили, що це не перший приклад «витонченої людиноненависницької риторики» з боку представників української влади.

Гончаренко відреагував на звинувачення з боку білоруських правоохоронців іронічним дописом у соцмережі. Він нагадав, що Україна не визнає Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

«Мені інкриміновано: погроза насиллям до «президента» Білорусі та дискредитація Республіки Білорусь. Одне питання, а де я погрожував насиллям Світлані Тихановській? Я погрожував вашому клоуну-Лукашенко, який незаконно захопив владу і якому ви допомагаєте поневолити мій улюблений білоруський народ. Живе Білорусь!» – написав нардеп.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагає Росії у війні проти України, цинічно привітав Україну з Днем Незалежності. Лукашенко побажав українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя».

Головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська 24 серпня, на День Незалежності, також звернулася до українців із вітанням. Вона акцентувала: самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко і його режим втягнули Білорусь у війну і зрадили білорусів, однак народ країни підтримує українців. Зокрема, добровольці з Білорусі боронять українську землю від загарбників пліч-о-пліч із ЗСУ.

Як відомо, у лавах ЗСУ воює білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського.