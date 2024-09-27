Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото)

Окуляри виготовлені з магнієвого сплаву та оснащені спеціальним кремнієм

З окулярами можна взаємодіяти за допомогою відстеження рук, голосу та нейронного інтерфейсу на зап’ясті

Компанія Meta показала свій перший робочий прототип окулярів із доповненою реальністю, які називаються Orion. Про це повідомляє Reuters.

«Це фізичний світ із накладеними на нього голограмами», – заявив генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг представивши окуляри.

фото: Reuters

Цукерберг зауважив, що «правильний спосіб дивитися на Orion – як на машину часу». Окуляри виготовлені з магнієвого сплаву та оснащені спеціальним кремнієм, розробленим Meta.

З Orion можна взаємодіяти за допомогою відстеження рук, голосу та нейронного інтерфейсу на зап’ясті.

Meta мають на меті зробити окуляри меншими за розміром, витонченішими і дешевшими. У 2027 році компанія представить споживачам свої перші комерційні окуляри із доповненою реальністю.

Нагадаємо, Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

Стало відомо, що Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ. ШІ вже використовували у США для імітації голосів Трампа та Байдена.