Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото)
Окуляри виготовлені з магнієвого сплаву та оснащені спеціальним кремнієм
фото: Reuters

З окулярами можна взаємодіяти за допомогою відстеження рук, голосу та нейронного інтерфейсу на зап’ясті

Компанія Meta показала свій перший робочий прототип окулярів із доповненою реальністю, які називаються Orion. Про це повідомляє Reuters.

«Це фізичний світ із накладеними на нього голограмами», – заявив генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг представивши окуляри.

Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото) фото 1
фото: Reuters

Цукерберг зауважив, що «правильний спосіб дивитися на Orion – як на машину часу». Окуляри виготовлені з магнієвого сплаву та оснащені спеціальним кремнієм, розробленим Meta.

З Orion можна взаємодіяти за допомогою відстеження рук, голосу та нейронного інтерфейсу на зап’ясті.

Meta мають на меті зробити окуляри меншими за розміром, витонченішими і дешевшими. У 2027 році компанія представить споживачам свої перші комерційні окуляри із доповненою реальністю.

Нагадаємо, Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

Стало відомо, що Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ. ШІ вже використовували у США для імітації голосів Трампа та Байдена.

Читайте також:

Теги: Марк Цукерберг Meta

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девайси

Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото)
Meta представила перші окуляри доповненої реальності (фото)
Японія запустила на орбіту новітній супутник-розвідник (відео)
Японія запустила на орбіту новітній супутник-розвідник (відео)
Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
Росія встановила Starlink на «Шахед» – Defense Express
Вражає кілька літаків, гелікоптерів і БПЛА одразу: США випробують ракету морського базування
Вражає кілька літаків, гелікоптерів і БПЛА одразу: США випробують ракету морського базування
У Південній Кореї інженери створили штучне око на основі котячого
У Південній Кореї інженери створили штучне око на основі котячого
Ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит
Ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
55K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
37K
Саудівський ніж у спину Путіна
35K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua