Meta анонсувала підписку на Facebook та Instagram: скільки коштуватиме

Meta пропонує жителям країн ЄС безрекламну версію соцмереж

Американська компанія Meta анонсувала підписку на Facebook та Instagram для жителів європейських країн. Про це повідомляє The Vergo.

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Зазначається, що користувачам з ЄС доведеться платити, якщо вони мають бажання отримати профіль без реклами. Meta вже почала пропонувати підписатися на платну безрекламну версію Facebook та Instagram. Це відбувається у відповідь на нові правила ЄС щодо захисту персональних даних, оскільки американська компанія позиціонує використання своїх сервісів з таргетованою рекламою як вибір користувачів.

Mета пропонує підписку, щоб вимкнути показ реклами

Плата за доступ до безрекламної версії становить €9,99 (386 грн) на місяць при покупці через Інтернет або €12,99 (трохи більше 500 грн) на місяць при покупці через магазини додатків Google або Apple. Наразі ця плата за підписку поширюється на всі пов'язані акаунти і доступна лише користувачам, які досягли 18-річного віку.

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Також повідомляється, що після 1 березня наступного року підписникам доведеться платити додаткову плату за будь-які додаткові пов'язані профілі в Центрі Meta-акаунтів. Загалом сума становитиме близько €6 (230 грн) на місяць, якщо купувати напряму, або €8 (309 грн) в разі оплати через магазин додатків.

Нагадаємо, Зміністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відповідаючи на питання, якими месенджерами українцям слід користуватися, зазначив, що однозначно не варто використовувати російські соцмережі. За його словами, зараз найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.