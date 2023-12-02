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Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну
За даними компанії Meta, китайська мережа налічувала понад 4700 акаунтів
фото з відкритих джерел

Користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

Компанія Meta видалила мережу фейкових акаунтів, що базувалися в Китаї. Боти публікували суперечливий контент про допомогу Україні. Про це пише BBC.

Повідомляється, що користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

З фейкових акаунтів боти обговорювали питання абортів, культурної війни та допомоги США України.

Meta не пов'язала ці профілі з чиновниками Пекіна, але помітила зростання кількості таких мереж у Китаї напередодні виборів у США у 2024 році.

Зазначається, що Китай третя за розміром країна походження мереж ботів після Росії та Ірану.

За даними компанії Meta, китайська мережа налічувала понад 4700 акаунтів. Вони використовували фотографії та імена, скопійовані з інших користувачів по всьому світу. Боти також лайкали записи один одного.

Вони не завжди поширювали фейки, але їхні пости створювали враження, що деякі політичні точки зору є популярнішими, ніж вони є насправді.

Компанія Meta також виявила дві менші мережі, одна з яких базувалася в Китаї і була зосереджена на Індії та Тибеті, а інша – в Росії. Вони публікували повідомлення переважно англійською мовою про вторгнення в Україну і просували канали Telegram. 

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що користувачі Twitter із синьою галкою, якою позначають верифіковані акаунти, розповсюджують серед своїх читачів фейкову інформацію про війну в Україні, в якій зацікавлена країна-агресор РФ.

Теги: Китай Telegram Meta соцмережі

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