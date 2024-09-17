Під заборону потрапила, зокрема, телекомпанія Russsia Today

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, заблокує акаунти російського пропагандистської телекомпанії Russsia Today та низки інших державних російських медіа. Про це повідомляє Reuters.

Meta пояснила своє рішення тим, що Russsia Today та інші російські державні медіа використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.

Видання зазначає, що заборона знаменує собою різку ескалацію дій найбільшої у світі компанії соціальних мереж проти російських державних ЗМІ після того, як вона роками вживала більш обмежених заходів, таких як блокування реклами цих медіа та зменшення охоплення їхніх публікацій.

Заборона буде введена в дію найближчими днями. Окрім Facebook, застосунки Meta включають Instagram, WhatsApp і Threads.

На цей крок Мета пішла після того, як раніше цього місяця Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників Russsia Today за те, що офіційні особи назвали схемою найму американської компанії для виробництва онлайн-контенту з метою вплинути на вибори 2024 року.

Як повіомлялося, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Крім того, Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину.

До слова, Федеральне бюро розслідувань навідалось з обшуком у заміський маєток у Вірджинії неподалік від Вашингтона, який належить російсько-американському пропутінському політологу і ведучому «Першого каналу» Дмитру Саймсу та його дружині.