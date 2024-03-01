ЄС підозрює Meta в незаконному зборі даних користувачів

Скарги подали організації із захисту прав споживачів у восьми країнах ЄС

У восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами. Про це повідомляє Euronews.

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Скарги подали організації захисту прав споживачів з Чехії, Данії, Греції, Франції, Норвегії, Словаччини, Словенії та Іспанії, які входять до загальноєвропейської споживчої організації BEUC. Вони стверджують, що модель передплати Meta не відповідає принципам загального регламенту захисту даних ЄС (GDPR).

«Несправедливий вибір «плати або погоджуйся» є останнім зусиллям компанії легалізувати свою бізнес-модель. Але пропозиція Meta для споживачів – це ілюзія, щоб приховати те, що, за своєю суттю, є тим самим старим накопиченням усілякої конфіденційної інформації про життя людей, яку потім компанія монетизує за допомогою своєї інвазивної рекламної моделі», – висловила позицію заступниця гендиректора BEUC Урсула Пахл у спільній заяві.

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Представник Meta в коментарі Euronews заявив, що компанія «надзвичайно серйозно ставиться до своїх регулятивних зобов’язань і впевнена, що її підхід відповідає принципам загального регламенту захисту даних ЄС».

Ще раніше органи ЄС закликали накласти заборону на обробку персональних даних компанією Meta для поведінкової реклами на законних підставах контракту та законних інтересів у всій Європейській економічній зоні.

Нагадаємо, Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

Стало відомо, що Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ. ШІ вже використовували у США для імітації голосів Трампа та Байдена