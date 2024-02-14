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Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ
Контент, створений ШІ, вже використовувався у виборчих кампаніях по всьому світу
фото з відкритих джерел

ШІ вже використовували у США для імітації голосів Трампа та Байдена

Провідні компанії в галузі штучного інтелекту (ШІ) планують підписати угоду, щоб виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі. Про це пише The Washington Post.

Угоду розробили Google, Microsoft і Meta, а також OpenAI, Adobe і TikTok – компанії створять технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених ШІ.

«Штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року», – пише видання.

Зазначається, що оманливий виборчий контент, створений за допомогою ШІ, може «ввести в оману громадськість у спосіб, що ставить під загрозу цілісність виборчих процесів». Видання також повідомило, що платформа X не є підписантом угоди.

«У критичний для світових виборів рік технологічні компанії працюють над угодою про боротьбу з оманливим використанням ШІ, спрямованим на виборців. Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok та інші спільно працюють над досягненням цієї спільної мети, і ми сподіваємося завершити роботу і представити деталі в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки», – заявив представник Microsoft Девід Кадді.

Видання повідомило, що контент, створений штучним інтелектом, вже з'явився у виборчих кампаніях по всьому світу. Минулого року в рекламі на підтримку кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса, який вже зняв свою кандидатуру, штучний інтелект імітував голос колишнього президента США Дональда Трампа. У Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував штучний інтелект для виголошення промов – з в'язниці. У січні бот від імені президента США Байдена закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі – у дзвінках використовувалася згенерована штучним інтелектом версія голосу Байдена.

Нагадаємо, штучний інтелект вже на потоці створює фальшивий контент, який все складніше верифікувати. Це дало російській пропаганді ще більш досконалий спосіб поширювати дезінформацію і пропаганду, створюючи сценарій, в якому практично неможливо відрізнити новини, що заслуговують на довіру, від фальсифікату.

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Теги: Meta Microsoft вибори TikTok штучний інтелект Google

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