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На концерті в Лондоні людиноподібний робот намагався «прорватися» до слухачів

Надія Карбунар
glavcom.ua
На концерті в Лондоні людиноподібний робот намагався «прорватися» до слухачів
Глядачі із захватом спостерігали за шоу
фото з відкритих джерел

Робот прямував просто на публіку

Перфоманс музичного колективу Tale of Us у клубі Printworks. Під час шоу Genesys вони презентували не лише музичний сет, а й NFT-відео з людиноподібним роботом, який дуже реалістично намагався пробитися крізь скляну стіну до відвідувачів.

Раніше компанія відомого американського бізнесмена Ілона Маска Tesla представила людиноподібного робота під назвою Optimus. Розробники запевняють, що він займатиметься нудними справами замість людей. 

Як раніше повідомлялося, компанія Tesla і підрозділ комунального підприємства PG&E запустили проєкт віртуальної електростанції у Каліфорнії. Прагнуть запобігти масовим вимкненням електроенергії при під час надзвичайних ситуацій. Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходиться без водія.

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Теги: Tesla відео робота

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