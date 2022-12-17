На концерті в Лондоні людиноподібний робот намагався «прорватися» до слухачів

Робот прямував просто на публіку

Перфоманс музичного колективу Tale of Us у клубі Printworks. Під час шоу Genesys вони презентували не лише музичний сет, а й NFT-відео з людиноподібним роботом, який дуже реалістично намагався пробитися крізь скляну стіну до відвідувачів.

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Раніше компанія відомого американського бізнесмена Ілона Маска Tesla представила людиноподібного робота під назвою Optimus. Розробники запевняють, що він займатиметься нудними справами замість людей.

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Як раніше повідомлялося, компанія Tesla і підрозділ комунального підприємства PG&E запустили проєкт віртуальної електростанції у Каліфорнії. Прагнуть запобігти масовим вимкненням електроенергії при під час надзвичайних ситуацій. Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходиться без водія.