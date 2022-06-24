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    HiTech

    Tesla запускає віртуальні електростанції

    Tesla запускає віртуальні електростанції
    фото з відкритих джерел

    Компанія хоче створити умови, щоб підтримувати постачання електроенергії під час надзвичайних ситуацій

    Компанія Tesla і підрозділ комунального підприємства PG&E запустили проєкт віртуальної електростанції у Каліфорнії. Прагнуть запобігти масовим вимкненням електроенергії при під час надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Tesla.

    Віртуальна електростанція дозволяє керувати різними установками генерації енергії. Вона розподіляє електрику між споживачами та зберігає надлишки для компенсації спадів.

    Tesla пропонує власникам акумуляторів для дому Powerwall підключитися до програми аварійного зниження навантаження. Таким чином батареї створять віртуальну електростанцію, яка може допомогти підтримувати постачання електроенергії під час надзвичайних ситуацій.

    Власники Powerwall отримуватимуть $2 за кожну додаткову кіловат-годину, яку вони подають до мережі під час аварії.

    Також Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходиться без водія.

    Раніше повідомлялося, що американський винахідник й голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив про тимчасове припинення угоди з купівлі Twitter.

    Теги: росія окупанти війна Україна Tesla Ілон Маск окупація #stoprussia
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    Tesla запускає віртуальні електростанції