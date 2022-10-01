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Маск представив прототип людиноподібного робота Optimus (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Маск представив прототип людиноподібного робота Optimus (відео)
Робот Optimus компанії Tesla
фото: кадр відео

Optimus здатен виконувати прості завдання, такі, як полив рослин чи перенесення коробок

Компанія відомого американського бізнесмена Ілона Маска Tesla представила людиноподібного робота під назвою Optimus. Розробники запевняють, що він займатиметься нудними справами замість людей. Про це повідомляє The Verge.

Наразі вони використовують датчики та технології «автопілота» Tesla, проте вміють небагато. Наразі робот вже вміє рухати руками, але ходити йому поки не вдається. Ілон Маск переконує, що вже за кілька тижнів апарат зможе рухати ще й ногами. 

На оприлюдненому відеофрагменті можна побачити, що робот Optimus здатен виконувати прості завдання, такі, як полив рослин чи перенесення коробок. 

Втім, Tesla впевнені, що розробки мають великий потенціал. У компанії зазначають, що серійна модель зможе пересуватися зі швидкістю 8 км/год та піднімати вантажі до 20 кг.

Всередині техніки розміщується акумулятор ємністю 2,3 кВт/год, а також системи чіпів для керування його кінцівками. Optimus також має процесор SoC Tesla, модулі Wi-Fi и LTE. Загальна вага робота становить 73 кг.

Ілон Маск заявив, що має намір виробити кілька млн таких роботів, вартість яких становитиме не менше, ніж $20 тис. Мільярдер впевнений, що дохід від продажу роботів Optimus буде більшим, ніж від продажу електромобілів.

Як раніше повідомлялося, компанія Tesla і підрозділ комунального підприємства PG&E запустили проєкт віртуальної електростанції у Каліфорнії. Прагнуть запобігти масовим вимкненням електроенергії при під час надзвичайних ситуацій. Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходиться без водія.

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Теги: Tesla відео модель робота технології робототехніка

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