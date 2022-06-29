Конкурент Tesla Model 3: Hyundai презентував електрокар

Очікується, що Ioniq 6 надійде у виробництво наступного місяця

Hyundai презентував свій майбутній повністю електричний седан Ioniq 6, побудований на представленому у 2020 році концепті Hyundai Prophecy. Як повідомляє The Verge, продажі Ioniq 6 мають початися вже у 2023 році, проте поки виробник концентрований на зовнішньому вигляді електрокара і не дає технічних подробиць.

Якщо випущений у 2021 році електричний кросовер Ioniq 5 черпав натхнення з дизайну 70-х років, то Ioniq 6 черпає натхнення з транспортних засобів 20-х і 30-х років, як-от Stout Scarab. Фактично Ioniq 6 є серійною версією представленого у 2020 році концепт-кара Hyundai Prophecy 2020, повторюючи його дизайн і стиль.

В Hyundai поки зосереджені на тому, щоб продемонструвати дизайн Ioniq 6, тому не дають точних характеристик щодо діапазону акумулятора. Але автомобіль використовує ту саму електричну глобальну модульну платформу (E-GMP), що й Ioniq 5, яка розрахована на пробіг до 500 км пробігу на одному заряді. Також запас ходу повинен виграти від спрощеного дизайну Ioniq 6, який дає електрокару один з найнижчих коефіцієнтів опору на ринку – всього 0,21.

Всередині Ioniq 6 має кілька різних сенсорних екранів: 12-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей і 12-дюймовий цифровий кластер. Але коли справа доходить до елементів керування, які вам регулярно знадобляться під час водіння, наприклад, аудіо чи клімат-контроль, Hyundai обрав фізичні кнопки.

Інші особливості інтер’єру включають підсвічування на кермі, які показують, коли автомобіль заряджається або слухає голосові команди, можливість підсвічування салону за допомогою 64 кольорів та повністю рівну підлогу.

Немає точної інформації про те, скільки буде коштувати Ioniq 6, але Ars Technica повідомляє, що він буде дешевшим, ніж Ioniq 5, вартість якого починається від $46 650. Очікується, що Ioniq 6 надійде у виробництво наступного місяця, а в продажі в США мають стартувати у 2023 модельному році.

Нагадаємо, що на початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Пізніше Рада схвалила «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS.