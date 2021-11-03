Названо найпотужніші смартфони жовтня. Новинка Xiaomi випередила всіх
Відомий китайський сервіс оприлюднив рейтинг найпотужніших смартфонів за результатами тестів у жовтні 2021 року
AnTuTu – найпопулярніший у світі сервіс з тестування продуктивності смартфонів – оприлюднив рейтинг найпотужніших моделей, що працюють на операційній системі Android, за результатами тестів у жовтні 2021 року.
За підсумками минулого місяця в рейтингу з'явився новий чемпіон — представлений кілька тижнів тому геймерський смартфон Black Shark 4S Pro від Xiaomi.
Смартфон заробив 875,9 тис. балів, випередивши інший ігровий гаджет – Red Magic 6 Pro, у скарбничці якого 856,2 тис. балів.
«Бронза» у смартфона Iqoo 8 Pro з результатом 844,1 тис. балів.
Нагадаємо, Black Shark 4S Pro оснащений 6,67-дюймовим Amoled-екраном передостаннього покоління E4 від Samsung із підвищеною кадровою частотою 144 Гц.
В основі лежить топовий чіп Snapdragon 888+.
Окремо можна відзначити:
- стерео динаміки;
- бічні кнопки-курки з магнітним приводом;
- одинадцять температурних датчиків;
- акумулятор ємністю 4,5 тис. міліампер-годин;
- підтримку зарядки потужністю 120 Вт.
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