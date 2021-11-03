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    Названо найпотужніші смартфони жовтня. Новинка Xiaomi випередила всіх

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    Black Shark 4S Pro визнано найпотужнішим смартфоном жовтня - Названо найпотужніші смартфони жовтня. Новинка Xiaomi випередила всіх
    Black Shark 4S Pro визнано найпотужнішим смартфоном жовтня
    Фото: Xiaomi

    Відомий китайський сервіс оприлюднив рейтинг найпотужніших смартфонів за результатами тестів у жовтні 2021 року

    AnTuTu – найпопулярніший у світі сервіс з тестування продуктивності смартфонів – оприлюднив рейтинг найпотужніших моделей, що працюють на операційній системі Android, за результатами тестів у жовтні 2021 року.

    За підсумками минулого місяця в рейтингу з'явився новий чемпіон — представлений кілька тижнів тому геймерський смартфон Black Shark 4S Pro від Xiaomi.

    Смартфон заробив 875,9 тис. балів, випередивши інший ігровий гаджет – Red Magic 6 Pro, у скарбничці якого 856,2 тис. балів.

    «Бронза» у смартфона Iqoo 8 Pro з результатом 844,1 тис. балів.

    Нагадаємо, Black Shark 4S Pro оснащений 6,67-дюймовим Amoled-екраном передостаннього покоління E4 від Samsung із підвищеною кадровою частотою 144 Гц.

    В основі лежить топовий чіп Snapdragon 888+.

    Окремо можна відзначити:

    • стерео динаміки;
    • бічні кнопки-курки з магнітним приводом;
    • одинадцять температурних датчиків;
    • акумулятор ємністю 4,5 тис. міліампер-годин;
    • підтримку зарядки потужністю 120 Вт.

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    Теги: смартфон Xiaomi Android
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    Названо найпотужніші смартфони жовтня. Новинка Xiaomi випередила всіх