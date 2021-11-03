Названо найпотужніші смартфони жовтня. Новинка Xiaomi випередила всіх

Відомий китайський сервіс оприлюднив рейтинг найпотужніших смартфонів за результатами тестів у жовтні 2021 року

AnTuTu – найпопулярніший у світі сервіс з тестування продуктивності смартфонів – оприлюднив рейтинг найпотужніших моделей, що працюють на операційній системі Android, за результатами тестів у жовтні 2021 року.

За підсумками минулого місяця в рейтингу з'явився новий чемпіон — представлений кілька тижнів тому геймерський смартфон Black Shark 4S Pro від Xiaomi.

Смартфон заробив 875,9 тис. балів, випередивши інший ігровий гаджет – Red Magic 6 Pro, у скарбничці якого 856,2 тис. балів.

«Бронза» у смартфона Iqoo 8 Pro з результатом 844,1 тис. балів.

Нагадаємо, Black Shark 4S Pro оснащений 6,67-дюймовим Amoled-екраном передостаннього покоління E4 від Samsung із підвищеною кадровою частотою 144 Гц.

В основі лежить топовий чіп Snapdragon 888+.

Окремо можна відзначити: