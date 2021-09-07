Власникам Xiaomi заборонять встановлювати сторонні додатки

Смартфони Xiaomi отримають нову функцію MIUI Pure Mode, яка дозволить захистити пристрій від вірусів

Компанія Xiaomi почала тестування функції MIUI Pure Mode, яка заборонить установку додатків зі сторонніх джерел. Про це повідомляє китайський портал ITHome.

Зазначається, що функція MIUI Pure Mode покликана захистити користувачів від сумнівних додатків. Вона блокує установку додатків із зовнішніх джерел, а також не дозволяє поставити на смартфон щось без відома власника в фоновому режимі.

Xiaomi запропонує користувачеві можливість відключити цю функцію, якщо він захоче.

У Xiaomi вважають, що через відкритість операційної системи Android користувачі можуть легко стати жертвою хакерських атак. За даними компанії, 40% додатків, встановлених користувачами смартфонів Xiaomi, ніколи не проходили перевірку безпеки. При цьому 10% з них вважаються потенційно небезпечними.

На даний момент функцію почали тестувати в китайській версії MIUI 12.5. Компанія планує незабаром приступити до поширення глобальних прошивок з функцією MIUI Pure Mode «на борту».

Xiaomi також планує відмовитися від бренду Mi. Нові моделі смартфонів будуть виходити вже без цієї приставки. Тому очікувати появи у продажу Xiaomi Mi 12 не варто – це буде просто Xiaomi 12.

Нагадаємо, за декілька тижнів відбудеться реліз нової операційної системи Android 12. Установити її зможуть всі, хто цього захоче, але при цьому слід пам'ятати, що не всі смартфони будуть її підтримувати.

Так, компанія Xiaomi вже назвала моделі мобільних телефонів, які отримають оновлення, а також навела перелік пристроїв, власникам яких не пощастило.