В Україні презентували новинки від Xiaomi. Що показала компанія (фото)

Xiaomi привезла в Україну одразу декілька нових девайсів. Це нові смартфони, планшет, та фітнес-браслет, який знову отримав NFC

В Україні відбулася презентація найновіших пристроїв Xiaomi. Компанія показала лінійку смартфонів Xiaomi 11T і 11 Lite 5G NE, а також декілька інших гаджетів: планшет Pad 5 та фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC.

Смартфони 11T вже з’явилися у продажу. А ось на 11 Lite 5G NE, планшет та браслет треба почекати до 7 жовтня.

Смартфони Xiaomi 11T та Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

У сімейство Xiaomi 11T в Україні увійшло два девайси: 11T та 11T Pro.

Xiaomi 11T отримав 6,67-дюймовий екран AMOLED з частотою оновлення зображення 120 Гц. Фронтальна камера тут на 16 Мп. А в основній використовуються датчики зображення на 108, 8 і 5 Мп.

Ємність акумулятора становить 5 тис. міліампер-годин. Є підтримка швидкої зарядки на 67 Вт. На борту також Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS і NFC.

Смартфон працює під управлінням MIUI 12.5 на базі Android 11.

Українські ціни на Xiaomi 11T наступні (оперативна/вбудована пам’ять):

8/128 ГБ – 14 499 грн;

8/256 ГБ – 15 999 грн.

З 30 вересня до 10 жовтня 2021 року модель 8/128 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 11 999 грн, а модель 8/256 ГБ — за ціною 13 499 грн.

Xiaomi 11T Pro побудований на базі топового процесора Snapdragon 888. Його екран підтримує розширений динамічний діапазон Dolby Vision і HDR10 +.

Акумулятор можна заряджати потужної зарядкою на 120 Вт, яка входить у комплект. Ця зарядка дозволяє зарядити смартфон за 17 хвилин.

Українські ціни на Xiaomi 11T Pro наступні (оперативна/вбудована пам’ять):

8/128 ГБ – 18 999 грн;

8/56 ГБ – 19 999 грн;

12/256 ГБ – 21 499 грн.

З 30 вересня до 10 жовтня для перших покупців Xiaomi 11T Pro діятиме спеціальна пропозиція – 4 тис. грн кешбеку.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE зберігає статус найлегшого смартфона з підтримкою 5G. Товщина пристрою становить 6,81 мм. Маса - 159 грамів.

Смартфон отримав екран AMOLED діагоналлю 6,55 дюйма роздільною здатністю Full HD + з кадровою частотою 90 Гц,

Фронтальна камера – на 20 Мп. Основна має об’єктиви на 64, 8 і 5 Мп.

Ємність акумулятора – 4250 міліампер-годин. Підтримується швидка провідна зарядка потужністю 33 Вт.

З інших особливостей моделі – бічний сканер відбитків пальців, NFC, захист від пилу і води за стандартом IP53.

Українські ціни на Xiaomi 11 Lite 5G NE наступні (оперативна/вбудована пам’ять):

6/128 ГБ – 10 999 грн;

8/128 ГБ – 11 999 грн;

8/256 ГБ – 12 999 грн.

З 7 по 8 жовтня модель з конфігурацією 6/128 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 9 499 грн.

Xiaomi Pad 5

Pad 5 побудований на базі процесора Snapdragon 860. Його оснащено камерами роздільною здатністю 8 і 13 Мп.

Новинка має 11 дюймовий дисплей WQHD+ з частотою оновлення 120 Гц.

Ємність акумулятора – 8720 міліампер-годин. Батарея підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт.

В Україні Xiaomi Pad 5 можна буде купити з 7 жовтня за 10 999 грн у конфігурації 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

З 7 по 8 жовтня діятиме спеціальна ціна — 9 999 грн.

Mi Smart Band 6 NFC

Mi Smart Band 6 NFC

Це нове покоління відомого браслету від Xiaomi. Найголовніша фішка новинки – вона отримала NFC, адже після випуску 4-го покоління, фітнес-браслети бренду не мали чипа NFC. Тож, тепер знову можна використовувати пристрій як платіжну картку.

До того ж, Mi Smart Band 6 NFC тепер має вбудований голосовий асистент Amazon Alexa.

В Україні фітнес браслет коштуватиме 1 599 грн. З 7 по 8 жовтня 2021 року на Mi Smart Band 6 NFC діятиме спеціальна ціна — 1399 грн.