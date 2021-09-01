Які смартфони Xiaomi отримають новий Andriod: повний список моделей
Mi 10 Ultra - один із смартфонів Xiaomi, який отримає оновлення до Android 12
Фото з відкритих джерел
Названо моделі смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення операційної системи до Andriod 12
За декілька тижнів відбудеться реліз нової операційної системи Android 12. Установити її зможуть всі, хто цього захоче, але при цьому слід пам'ятати, що не всі смартфони будуть її підтримувати.
Так, компанія Xiaomi вже назвала моделі мобільних телефонів, які отримають оновлення, а також навела перелік пристроїв, власникам яких не пощастило.
Отже, нову операційну систему:
|Отримають
|Не отримають
|MIX 4
|Mi 9
|Mi 11X
|Mi 9T
|POCO F3
|Mi CC9
|Redmi K40
|Redmi K20
|Mi 11 Lite 5G
|Redmi Note 8
|Mi 10S
|Redmi 9
|Mi 10
|Redmi 9 Prime
|Mi 10 Pro
|Redmi Note 9
|Mi 10 Ultra
|Redmi 10X 4G
|Mi 10T
|POCO C3
|Mi 10T Pro
|POCO M2
|Redmi K30S Ultra
|POCO M2 Reloaded
|Mi Pad 5
|Mi Pad 5 Pro
|Mi Pad 5 Pro 5G
|Redmi K30 Pro
|Redmi K30 Zoom
|POCO F2 Pro
|Redmi Note 8 2021
|POCO X3 Pro
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