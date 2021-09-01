Які смартфони Xiaomi отримають новий Andriod: повний список моделей

Mi 10 Ultra - один із смартфонів Xiaomi, який отримає оновлення до Android 12

Mi 10 Ultra - один із смартфонів Xiaomi, який отримає оновлення до Android 12

Названо моделі смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення операційної системи до Andriod 12

За декілька тижнів відбудеться реліз нової операційної системи Android 12. Установити її зможуть всі, хто цього захоче, але при цьому слід пам'ятати, що не всі смартфони будуть її підтримувати.

Так, компанія Xiaomi вже назвала моделі мобільних телефонів, які отримають оновлення, а також навела перелік пристроїв, власникам яких не пощастило.

Отже, нову операційну систему: