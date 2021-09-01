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    Які смартфони Xiaomi отримають новий Andriod: повний список моделей

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    Mi 10 Ultra - один із смартфонів Xiaomi, який отримає оновлення до Android 12 - Які смартфони Xiaomi отримають новий Andriod: повний список моделей
    Mi 10 Ultra - один із смартфонів Xiaomi, який отримає оновлення до Android 12
    Фото з відкритих джерел

    Названо моделі смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення операційної системи до Andriod 12

    За декілька тижнів відбудеться реліз нової операційної системи Android 12. Установити її зможуть всі, хто цього захоче, але при цьому слід пам'ятати, що не всі смартфони будуть її підтримувати.

    Так, компанія Xiaomi вже назвала моделі мобільних телефонів, які отримають оновлення, а також навела перелік пристроїв, власникам яких не пощастило.

    Отже, нову операційну систему:

    Отримають Не отримають
    MIX 4 Mi 9
    Mi 11X Mi 9T
    POCO F3 Mi CC9
    Redmi K40 Redmi K20
    Mi 11 Lite 5G Redmi Note 8
    Mi 10S Redmi 9
    Mi 10 Redmi 9 Prime
    Mi 10 Pro Redmi Note 9
    Mi 10 Ultra Redmi 10X 4G
    Mi 10T POCO C3
    Mi 10T Pro POCO M2
    Redmi K30S Ultra POCO M2 Reloaded
    Mi Pad 5
    Mi Pad 5 Pro
    Mi Pad 5 Pro 5G
    Redmi K30 Pro
    Redmi K30 Zoom
    POCO F2 Pro
    Redmi Note 8 2021
    POCO X3 Pro

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    Теги: смартфон Xiaomi Android
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    Які смартфони Xiaomi отримають новий Andriod: повний список моделей