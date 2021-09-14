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    Не боїться ані ударів, ані пірнань: американці показали «невмирущий» смартфон (відео)

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    Cat S22 Flip - Не боїться ані ударів, ані пірнань: американці показали «невмирущий» смартфон (відео)
    Cat S22 Flip
    Фото: CAT

    Американський виробник будівельної та гірничої техніки презентував смартфон, який захищено від бруду, води та навіть ударів

    Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки – американська компанія Caterpillar – представила новий смартфон у незвичному для сьогодення формфакторі – розкладачка. Модель отримала назву Cat S22 Flip.

    Корпус гаджета відповідає сертифікації IP68 і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що смартфон абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці і іншим негараздам.

    Cat S22 Flip
    Cat S22 Flip

    Основний дисплей отримав 2,8-дюймову матрицю роздільною здатністю 480х640 пікселів. Причому він сенсорний. На зовнішній стороні кришки передбачений додатковий 1,4-дюймовий екран 128х128 пікселів.

    Апарат отримав процесор Qualcomm 215, доповнений 2 Гбайт оперативної і 16 Гбайт вбудованої пам'яті.

    Новинка працює під управлінням операційної системи Android 11 Go Edition.

    Стартова ціна Cat S22 Flip – $234.

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    Теги: смартфон Android Caterpillar
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    Не боїться ані ударів, ані пірнань: американці показали «невмирущий» смартфон (відео)