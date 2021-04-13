Китайці представили недорогий смартфон з великою батареєю
Китайська Vivo презентувала смартфон за 200 доларів з батареєю на 5 тисяч міліампер-годин
Китайська Vivo представила черговий недорогий смартфон – Y20G. Новинка коштує приблизно 200 доларів.
За ці гроші покупцям пропонують:
- IPS-екран діагоналлю 6,5 дюйма і роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів з отвором під камеру;
- фронтальну камеру роздільною здатністю 8 мегапікселів з підтримкою функції розпізнавання осіб;
- основну потрійну камеру з головним 13-мегапіксельним сенсором, доповненим двома допоміжними датчиками роздільною здатністю по 2 мегапікселя.
Смартфон побудовано на базі 8-ядерного процесора Helio G80 від MediaTek. Передбачено 6 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.
За живлення смартфона відповідає акумулятор ємністю 5 тисяч міліампер-годин з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.
Апарат працює під управлінням операційної системи Android 11 з фірмовою оболонкою Funtouch OS 11.