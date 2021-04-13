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    Китайці представили недорогий смартфон з великою батареєю

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    Vivo Y20G - Китайці представили недорогий смартфон з великою батареєю
    Vivo Y20G

    Китайська Vivo презентувала смартфон за 200 доларів з батареєю на 5 тисяч міліампер-годин

    Китайська Vivo представила черговий недорогий смартфон – Y20G. Новинка коштує приблизно 200 доларів.

    За ці гроші покупцям пропонують:

    • IPS-екран діагоналлю 6,5 дюйма і роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів з отвором під камеру;
    • фронтальну камеру роздільною здатністю 8 мегапікселів з підтримкою функції розпізнавання осіб;
    • основну потрійну камеру з головним 13-мегапіксельним сенсором, доповненим двома допоміжними датчиками роздільною здатністю по 2 мегапікселя.
    Vivo Y20G
    Vivo Y20G

    Смартфон побудовано на базі 8-ядерного процесора Helio G80 від MediaTek. Передбачено 6 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

    За живлення смартфона відповідає акумулятор ємністю 5 тисяч міліампер-годин з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.

    Апарат працює під управлінням операційної системи Android 11 з фірмовою оболонкою Funtouch OS 11.

    Теги: смартфон Android
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