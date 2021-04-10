Експерти розповіли, наскільки небезпечні мобільні додатки

Опубліковано дослідження більш ніж трьох тисяч додатків для смартфонів на Android

Більше половини мобільних додатків для смартфонів на Android мають вразливості, які можуть бути небезпечними для власника телефону. Про це свідчить дослідження Synopsys, американської компанії, яка спеціалізується на розробці систем автоматизованого проектування.

Експерти дослідили більш ніж 3 тисячі популярних «андроїд-додатків» і виявили, що у 63% є вразливості, що впливають на безпеку використання.

У дослідженні взяли участь додатки з 18 категорій, які мають найбільшу кількість скачувань в першому кварталі 2021 року. Серед них – програми для освіти, бізнесу, здоров’я та занять спортом, ігри, додатки для знайомств.

70% виявлених вразливостей були виявлені більше двох років тому, але не були виправлені розробниками додатків

«З 3335 додатків 63% використовували компоненти з відкритим вихідним кодом, в якому містилася, як мінімум, одна вже відома уразливість, – йдеться в звіті. – Всього було виявлено більше 3000 унікальних вразливостей, і вони були виявлені в більш ніж в 82 тисячах випадків», - йдеться у дослідженні.

Відзначається, що більше 70% виявлених вразливостей були виявлені більше двох років тому, але не були виправлені розробниками додатків. Близько половини вразливостей були віднесені експертами до групи високого ризику.

Раніше «Главком.Техно» розповідав, які мобільні додатки збирають найбільшу кількість особистих даних користувачів смартфонів.