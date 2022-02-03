Презентовано перший у світі ноутбук без жодного порту (фото)

Craob X – перший у світі ноутбук, який немає жодного порту. Навіть для зарядки

Стартап Craob представив концепт ноутбука без жодного порту. Немає входу навіть для дроту зарядки. Новинку назвали X.

Craob X важить всього 800 грамів. А його товщина – 7 мм. Для порівняння: товщина iPhone 13 – 7,65 мм.

Заряджати ноутбук можна виключно за допомогою бездротової зарядки, яка за допомогою магнітів кріпиться зі зворотного боку екрана. Як швидко на кришці з’являться подряпини, і як швидко почне вигорати екран від надмірного нагріву, розробники замовчують.

Зарядка також використовується як порт-хаб. Тут є роз’єми USB, Thunderbolt, роз’єм для навушників та навіть SD-рідер.

Характеристики Craob X натупны:

процесор – Intel Core i7-1280P до 12-го покоління;

дисплей – 4K UHD+ 13,3 дюйма;

оперативна пам’ять – до 32 ГБ;

вбудована пам’ять – до 2 ТБ.

Коли з’явиться серійна версія Craob X, невідомо.